Non solo Cioccolato Vero: tra emozioni nei castelli e visite guidate

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 22 febbraio

Cioccolato vero

Piazza Garibaldi

Dalle 12.00 alle 20.00 festa del cioccolato con i migliori maestri cioccolatieri, esposizioni, degustazioni e show cooking al cioccolato.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena When the Rain Stops Falling, di Adrew Bovell. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Sabato 23 febbraio

Visite guidate alla mostra I volti di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30, col solo biglietto ridotto al museo(euro 3,00) sarà possibile partecipare alla visita guidata e visitare anche le collezioni permanenti. Non occorre prenotazione. Per informazioni tel. 0521233727.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 10.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 va in scena Una tazza di mare in tempesta, da Moby Dick. Spettacolo per 20 spettatori alla volta. Prenotazione obbligatoria tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Cioccolato vero

Piazza Garibaldi

Dalle 10.00 alle 20.00 festa del cioccolato con i migliori maestri cioccolatieri, esposizioni, degustazioni e show cooking al cioccolato.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Il volto racconta. Età 5-9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Mia e il leone bianco, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Giornata internazionale della Guida turistica

Chiesa di San Sepolcro - Strada della Repubblica

Alle 16.15 ritrovo con la guida di Artemilia per una visita ad una delle chiese più suggestive della città, dove le testimonianze dell’arte medievale, rinascimentale e barocca hanno creato un amalgama incredibilmente ricco e stratificato. Partecipazione gratuita. Per informazioni tel. 3484559176 - 05211412691 email: info@artemilia.it

Emozionarte

Mostra Dall’Espressionismo alla nuova oggettività – Palazzo del Governatore

Alle 16.30 attività didattico laboratoriale dedicata a bambini dai 5 ai 10 anni e famiglie dal titolo Postkarten aus Parma. Durata 2 ore circa. Partecipazione euro 8,00 a bambino oltre al prezzo del biglietto della mostra. Il laboratorio si attiva con un minimo di 10 iscritti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3389225086 – percorsi.artificio@gmail.com

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Porquoi pas!, concezione, regia, marionette, scene Alain Moreau, dai 5 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena When the Rain Stops Falling, di Adrew Bovell. Alle 20.30 Cabaret des artistes, L’asino che ride, con Ensemble Stabile Attori Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Improvvisa-Mente

WoPa Temporary - Via Palermo, 6

Alle 21.00 va in scena lo spettacolo che esplora il mondo degli psicologi in modo diverso e creativo attraverso una performance teatrale completamente improvvisata, dove si cercherà di abbattere i pregiudizi su di essi, di e con Marcello Savi, Leonardo Cagnolati e Caterina

Gozzoli. Biglietti euro 12,00; ridotto minori di 18 anni euro 6,00; under 12 gratis. Per

informazioni e prenotazioni tel. 3286537688 - info@traattori.it

Assalto al castello

Castello di Felino

Dalle 12.00 alle 18.30 arrivo delle truppe nemiche, scontri armati, didattiche, visite guidate; alle 19.00 rievocazione matrimonio medievale di guerra e banchetto di nozze quattrocentesco; alle 20.00 cena Medievale su prenotazione tel. 3428789739 - marketing@piuhotels.com Costo fino a 10 anni ingresso gratuito; da 10 a 99 anni euro 10,00 una giornata ed euro 15,00 due

giornate. Per informazioni tel. 3401939057 - gestionemusei@gmail.com

Il vischio e la tordela

Riserva dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro

Dalle 14.30 alle 17.30 visita guidata naturalistica con partenza dal centro Visite della Riserva. Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente. Per informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it

Spiriti in Castello

Castello di Fontanellato

Alle 19.30 un viaggio nella magia che rievoca le strabilianti performance dei medium di epoca vittoriana, con il mentalista Francesco Busani, illusionista e indagatore dell’occulto, che guiderà in una vera e propria experience: contattare le presenze inquietanti della Rocca di Fontanellato. Al termine è previsto un aperitivo all’interno del maniero. Spettacolo sconsigliato ai minori di anni 16. Costo euro 30,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 - rocca@fontanellato.org

Il Carnevale del Borgo

Fidenza

Alle 17.00 Concerto per oboe e pianoforte. Per informazioni tel. 052483377.

Teatro Comunale di Fontanellato : stagione di prosa

Teatro Comunale - Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Luna park. Do you want a cracker? Leviedelfool, ispirato all’opera e al pensiero di Cervantes e di Douglas Adams. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 10,00. Per informazioni tel. 3274089399.

Domenica 24

Cioccolato vero

Piazza Garibaldi

Dalle 10.00 alle 20.00 festa del cioccolato con i migliori maestri cioccolatieri, esposizioni, degustazioni e show cooking al cioccolato.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette, uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 Bargnocla cabaret, spettacolo di burattini della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Kids: pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Mia e il leone bianco, ingresso bambini euro 4,00; adulti accompagnatori euro 6,00. Per informazioni tel. 0521960554.

Nuovo Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Cenerentola, regia di Alessandra Bertuzzi. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 Cabaret des artistes, L’asino che ride, con Ensemble Stabile Attori Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 – www.teatrodue.org

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Giornata internazionale della Guida turistica

Chiesa di San Vitale - Strada della Repubblica

Alle 16.15 ritrovo con la guida di Artemilia per scoprire uno dei più fastosi scrigni dell’arte barocca parmense. Partecipazione gratuita. Per informazioni tel. 3484559176 - 05211412691 email: info@artemilia.it

Teatro delle Briciole: Weekend al Parco

Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Giannino e la pietra nella minestra, di Guido Castiglia, dai 4 anni. Ingresso euro 10,00; ridotto Ikea euro 7,00; under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

Rocca e natura

Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 attorno alla Rocca, mercato di prodotti biologici, naturali, arredamento, ceramica, cosmetica e deodoranti naturali, erboristeria, maestri dell ́ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato. Spazio dedicato al commercio equo e solidale e a gruppi e

associazioni che si occupano di benessere, ecologia e medicina naturale. Per informazioni tel. 0521829055.

Assalto al castello

Castello di Felino

Dalle 10.00 alle 17.00 scontri armati, didattiche e vita del Castello all’interno della corte, visite guidate, tiro con l’arco, ritualità della battaglia e scontro finale. Per informazioni tel 3401939057 - gestionemusei@gmail.com

Con i Golden Retriever nel Labirinto della Masone

Labirinto della Masone - Fontanellato

Dalle 10.30 passeggiata a sei zampe con i propri cani dorati o simpatizzanti anche senza peloso. Iscrizione obbligatoria, termine per le adesioni giovedì 21 febbraio alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3394866993.

Bianca e la Corona Sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 11.00 e alle 14.30 visite guidate al costo di euro 3,00 a persona. Ingresso in castello euro 4,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Teatro Verdi: stagione di prosa

Busseto

Alle 21.00 va in scena The fisher & the crow, con Sarah Jane Morris canto, Silvio Castiglioni fabulatore, Tony Remy chitarra, Tim Cansfieled chitarra. Ingresso platea euro 33,00; palco euro 30,00; loggione euro 20,00. Per informazioni tel. 052492487 - www.bussetolive.com