Natale e Santo Stefano: ecco cosa fare a Parma e provincia

Lunedì 25

Tutti matti sotto zero

Parco della Cittadella

Alle 17.00 va in scena il Teatro Necessario con Clown in libertà. Durata 55 minuti. Ingresso

euro 5,00. Per informazioni tel. 3283926956.

Martedì 26

Tutti matti sotto zero

Piazzale della Pace

Alle 17.00 va in scena David Dimitri in L’homme cirque. Durata 60 minuti. Ingresso intero

euro 16,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.

Parco della Cittadella

Alle 21.00 va in scena la Compagnia Zenhir in Ah, com’è bello l’uomo. Durata 60 minuti.

Ingresso intero euro 12,00; ridotto under 12 euro 6,00. Per informazioni tel. 3283926956.

I cant ed Nadal

Salone Don Bosco - Monchio delle Corti

Alle 17.00 concerto con il Coro Due Valli e Cantori del Fuso. Ingresso a offerta. Il ricavato

sosterrà l'evento Sui sentieri del canto. Al termine, un caldo e frugale menù montanaro