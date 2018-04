Il week end con Street food e bancarelle

Venerdì 27



Un concerto, un quadro Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Riccardo Ronda al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.



Stagione lirica

Teatro Regio – via Garibaldi, 16 Alle 20.00 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 Gene Gnocchi in Il procacciatore. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Habitat Pubblico 2018 Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 21.00 Resistenza/Olocausto, in collaborazione con Isrec: Rosa Winkel. Triangolo rosa, con Valentina Barbarini, Giancarlo D’Antonio, Adriano Engelbrecht e Roberto Riseri, musica di Andrea Azzali. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it



Rassegna d’organo Pieve di San Prospero – Collecchio

Alle 21.00 L’organista per antonomasia: Bach, all’organo Manuel Tomadin, musiche di Bach, Storace, Lubeck, Erbach, Tinazzoli, Bédard, Bartholdi.



Sabato 28



Parma street food festival Piazzale della Pilotta

Per tutta la giornata cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia.



Caseifici aperti

Caseifici del territorio I caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte e accolgono tutti i consumatori per due giorni di eventi, visite guidate e degustazioni. Per vedere quali saranno aperti visitate il sito www.parmigiano-reggiano.it



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.



Regio young

Ridotto del Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16 Alle 15.30 e alle 18.00 Carmen, rose rosse per te, spettacolo per famiglie con bambini dai 0 ai 3 anni, esperienza musicale e tattile ispirata all’opera di Bizet. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999.



Bioessere Piazza Ghiaia

Anticipazione del benessere a 360 gradi e per tutti con uno sguardo verso Oriente ma non solo: alimentazione, truck food a tema, incontri e confronti, prodotti biologici e naturali, pet therapy, yoga, ayurveda, meditazione, scuole di pilates, dimostrazioni e lezioni aperte. Per

informazioni tel. 0521313300.



Stagione lirica Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 17.00 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Le voci della terra Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 17.00 Mauro Corona racconta… con la partecipazione del Coro Storie dai monti e lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona. Ingresso gratuito. Per informazioni tel.

0521031170.



Habitat Pubblico 2018 Lenz Teatro - Via Pasubio, 3/e

Alle 17.00 Quando l’esistenza è resistenza, incontro con Maya De Leo, Marco Minardi, Danilo Timelli e due studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2018 Un treno per Auschwitz.



Alle 18.00 Resistenza/Olocausto, in collaborazione con Isrec: Rosa Winkel. Triangolo rosa, con Valentina Barbarini, Giancarlo D’Antonio, Adriano Engelbrecht e Roberto Riseri, musica di Andrea Azzali.



Alle 19.00 Kinder, video proiezione dello spettacolo di Lenz Fondazione (2016) sulla tragedia dei bambini ebrei di Parma vittime dello sterminio nazista. Per informazioni tel. 0521270141 - www.lenzfondazione.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Una eredità senza testamento, liberamente tratto dal libro di Laura Seghettini Al vento del Nord. Una donna nella lotta di Liberazione, di e con Laura Cleri. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Mostra dell'artigianato, agricoltura e commercio Soragna

Dalle 9.30 alle 23.00 apertura stand espositivi, alle 10.00 apertura cucine street food e stand gastronomici, zona giochi per i più piccoli con gonfiabili e mini autopista, zona relax con massaggi shiatsu a cura di I-shin-den-shin, scuola pony ed equitazione a cura della Scuderia Little Lion (Via Veneto), dalle 16.00 alle 18.00 laboratorio per bambini Mani in Pasta (P.tta Caduti Via Fani), alle 18.00 musica e aperitivo in piazza (Zona spettacoli) e alle 21.00 Silent Party (Zona spettacoli).



Autorevoli cene al Labirinto Bistrò del Labirinto - Fontanellato

Alle 20.00 cena letteraria con Brunella Schisa e Francesca Dosi e il racconto della prima fake news della storia. Per informazioni e prezzi tel. +39 05211855372.

Nessun dorma: stagione di prosa Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Tre quarti, comicità musicale con il Veronique Ensemble. Ingresso intero euro 12,00. Per informazioni tel. 3274089399.



Arte e suggestioni in rocca Rocca dei Rossi – San Secondo parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Durata 1 h, 45 minuti. Costo adulti euro 10,00; ridotto card castelli e gruppi euro 7,50; ragazzi euro 4,00; under 10 gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232.

Domenica 29



Parma street food festival Piazzale della Pilotta Per tutta la giornata cibo di strada con sapori autentici on the road proposti da Apecar e Truck provenienti da tutta Italia.



Bioessere

Piazza Ghiaia Durante la giornata benessere a 360 gradi e per tutti con uno sguardo verso Oriente ma non solo: alimentazione, truck food a tema, incontri e confronti, prodotti biologici e naturali, pet therapy, yoga, ayurveda, meditazione, scuole di pilates, dimostrazioni e lezioni aperte. Per informazioni tel. 0521313300.



Caseifici aperti Caseifici del territorio

I caseifici del Parmigiano Reggiano aprono le porte e accolgono tutti i consumatori per due giorni di eventi, visite guidate e degustazioni. Per vedere quali saranno aperti visitate il sito



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie.Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Stagione lirica Teatro Regio – via Garibaldi, 16

Alle 15.30 va in scena l’opera Tosca, di Giacomo Puccini. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999 – www.teatroregioparma.it



Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 per Un museo a misura di bambino Scopri la Duchessa! A cura di Deborah Ranalli. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it



I pomeriggi al Petitot Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con Paolo Mora al violino e Milo Martani al pianoforte. Ingresso a offerta.



Mostra dell'artigianato, agricoltura e commercio Soragna

Dalle 9.30 alle 23.00 apertura stand espositivi, alle 10.00 apertura cucine street food e stand gastronomici, zona giochi per i più piccoli con gonfiabili e mini autopista, dalle 10.00 alle 12.00 laboratorio per bambini Mani in Pasta (P.tta Caduti Via Fani), scuola pony ed equitazione a cura della Scuderia Little Lion (Via Veneto), zona relax con massaggi shiatsu a cura di I-shinden- shin, alle 15.30 cottura formaggio Parmigiano in Via Verdi, dalle 16.00 alle 18.00 laboratorio per bambini Mani in Pasta (P.tta Caduti Via Fani), alle 16.30 cooking Show con

Daniele Persegani (P.tta Caduti Via Fani), alle 20.00 concerto Celenta Rock (Zona spettacoli, in Teatro in caso di maltempo).



Di corte in corte seguendo il corso del Taro Corte di Giarola - Collecchio

Ritrovo e partenza alle 14.30 alla scoperta di corti agricole di origine medievale e ambienti incontaminati. Costo a persona adulti euro 9,00; bambini under 13 euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie Giacomo Galli tel. 3290027969 - levisiteinsolite@gmail.com