Spettacoli teatrali, arte e mercatini...di Natale: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 29 novembre

Ex-ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Stanlio e Ollio. Ingresso gratuito riservato agli over 55. Per informazioni tel. 0521281138.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Ogni bellissima cosa, di Duncan Macmillan, con Carlo De Ruggieri, regia Monica Nappo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena I compagni di classe, di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello e gli allievi dei laboratori. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

Festival Natura Dèi Teatri

Lenz Teatro – Via Pasubio, 3/a

Alle 18.30 Camping ND’T_dialogo. Boris Kadin con Silvia Settimj e Lara Bonvini. Alle 21.00 va in scena Orestea #1 Nidi, Da Agamennone di Eschilo. Drammaturgia Francesco Pititto. Interpreti Valentina Barbarini, Sandra Soncini, Carlotta Spaggiari. Musica Lillevan. Produzione Lenz Fondazione. Alle 22.00 va in scena Orestea #2 latte, dalle Coefore di Eschilo. Drammaturgia Francesco Pititto. Interpreti Valentina Barbarini, Lara Bonvini, Sandra Soncini, Barbara Voghera. Musica Lillevan. Produzione Lenz Fondazione. Alle 22.45 Orestea. Dystopian. Ideazione, realizzazione, regia e scenografia Boris Kadin. Musica e live sampling Boris Kadin, FM Einheit, FreeNatureSounds, UrbanChaos, LibriVox.

Produzione Lenz Fondazione. Per informazioni e prezzi tel. 0521270141 oppure 3356096220.

La vertigine della contemporaneità

Teatro Aurora - Langhirano

Alle 21.15 spettacolo teatrale Donne. L’emancipazione delle Donne italiane. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521864132.

Sabato 30 novembre

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidata: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Ad ognuno il suo...simbolo! Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni. Nel mese in cui si festeggiano tutti i Santi, andiamo alla ricerca di quelli dipinti nei quadri della Pinacoteca e scopriremo che ognuno ha con sé un oggetto o un animale che racconta la sua storia: ispiratidalle opere viste, in laboratorio, i bambini disegneranno sé stessi con il simbolo che li rappresenta. Max. 20 partecipanti. È richiesta la prenotazione: tel. 0521508184. Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al

grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Oltremarket

Ospedale Vecchio Via D’Azeglio

Dalle 9.00 alle 19.30 ritorna Oltremarket , il mercato delle meraviglie.

Parma DolceSweet Tour

Un pomeriggio in città con Maria Luigia, la Gran Duchessa che Parma ancora ricorda e ama. Visiteremo i luoghi a lei più cari del centro storico, ma ogni tanto ci fermeremo ad assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita.

Itinerario: alle 14.30 appuntamento presso il Museo Lombardi – interno Chiesa Steccata – Teatro Regio – Piazza Duomo - Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni e prenotazioni: Assapora Parma tel. 3282250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Regio Young

Teatro Regio – strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 e alle 18.00 va in scena Cartoons. Se puoi sognarlo, puoi farlo! Dai 6 anni. Produzione ParmaFrontiere. Biglietti in vendita presso biglietteria Teatro Regio tel.0521203999 oppure online su www.teatroregioparma.it

Salotti musicali parmensi

Ape Museo - Via Farini, 32/a

Alle 17.00 I salotti musicali parigini negli anni ’20, concerto con Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria effettuabile a partire dalle 8.00 del lunedì precedente via email a salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 3 posti per ogni richiesta). Per informazioni www.salottimusicaliparmensi.it

Ma c’è un posto per Otello nel Paese del Melodramma?

Palazzo Bossi Bocchi - Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 17.00 evento collaterale alla mostra L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro.

lettura/ conversazione a cura di Luisa Viola. Ingresso gratuito. Per informazioni guide@fondazionecrp.it

Festival Natura Dèi Teatri

Lenz Teatro – Via Pasubio, 3/a

Alle 18.30 Orestea. Dystopian. Ideazione, realizzazione, regia e scenografia Boris Kadin. Musica e live sampling Boris Kadin, FM Einheit, FreeNatureSounds, UrbanChaos, LibriVox. Produzione Lenz Fondazione. Alle 21.00 va in scena Orestea #1 Nidi, Da Agamennone di Eschilo. Drammaturgia Francesco Pititto. Interpreti Valentina Barbarini, Sandra Soncini, Carlotta Spaggiari. Musica Lillevan. Produzione Lenz Fondazione. Alle 22.00 va in scena Orestea #2 latte, dalle Coefore di Eschilo. Drammaturgia Francesco Pititto. Interpreti Valentina Barbarini, Lara Bonvini, Sandra Soncini, Barbara Voghera. Musica Lillevan. Produzione Lenz Fondazione.

Alle 22.30 My body atlas. Video + installazione di radiografie cucite su supporto luminoso.

Concept, coding, editing Cinzia Pietribiasi e Lorenzo Belardinelli. Soundscape Cinzia Pietribiasi. Produzione Jan Voxel.

Alle 22.45 Le gambe hanno troppe articolazioni_video, ideazione e realizzazione Tim Spooner.

Produzione Lenz Fondazione.

Per informazioni e prezzi tel. 0521270141 oppure 3356096220.

La Gran Partita di W. A. Mozart

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 20.30 Concerto finale del laboratorio di prassi esecutiva di musica antica del Conservatorio di Parma, a cura di Petr Zejfart. Ingresso gratuito. Per informazioni www.conservatorio.pr.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Ogni bellissima cosa, di Duncan Macmillan, con Carlo De Ruggieri, regia Monica Nappo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Ma che favola è?

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5/a

Alle 20.45 rilettura di favole celebri mettendo in scena una favola speciale grazie al regista teatrale Pier Paolo Zoni, con pazienti, ex pazienti, personale e volontari dei reparti di oncologia dell’Ospedale Maggiore di Parma. Ingresso euro 15.00. Prevendite biglietti presso Verso il Sereno tel. 0521702815 (da lunedì a venerdì dalle 8.0 0 alle 12.00).

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 21.00 va in scena I compagni di classe, di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello e gli allievi dei laboratori. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

Concerto lirico

Parma Lirica – Via Gorizia, 2

Ale 21.00 concerto con il Coro Renata Tebaldi, direttore M° Carmelo Bongiovanni, al pianoforte M° Serena Fava. Ingresso ad offerta.

Teatro Europa: stagione serale

Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Guerriera, con Cristina Gianni, regia Francesco Marchi. Per informazioni e prezzi tel. 0521243377.

Natale in Rocca a Fontanellato

Fontanellato

Dalle 10.00 alle 19.00 attorno alla Rocca Mercatini di Natale con artigiani, artisti e operatori dell’ingegno, bancarelle di prodotti artigianali e offerte enogastronomiche del territorio, dalle 10.00 fino a sera Christmas street food, dalle 10.00 alle 19.00 Mercatino dei sapori e tanti altri eventi. Programma dettagliato sul sito www.nataleinrocca.it

Don Camillo e Peppone

Casa archivio Guareschi – Roncole Verdi

Alle 10.00 A casa Guareschi, visita guidata ai ricordi di Giovannino, con Alberto Guareschi. Per prenotazioni tel. 0524204222. Teatro Verdi - Busseto

Alle 16.00 proiezione di Il decimo clandestino, antologia dal film di Lina Wertmuller e Il

marito in collegio, antologia dal film di Maurizio Lucidi. Ingresso gratuito. Per informazioni

tel. 052492487.

La vertigine della contemporaneità

Teatro Aurora - Langhirano

Alle 10.30 spettacolo teatrale Donne. L’emancipazione delle Donne italiane. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521864132.

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 15.00 Caccia al dettaglio per famiglie, alle 16.00 Coro delle Tradizioni popolari Renzo Pezzani e Coro Sant’Ilario di Fognano. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto) Caccia al dettaglio per famiglie: inclusa nel prezzo del biglietto d'ingresso al labirinto. Per informazioni tel. 0521827081.

Teatro di Ragazzola

Roccabianca

Alle 21.15 va in scena La scimmia, di e con Giuliana Musso. Per informazioni e prezzi tel. 3395612798

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca di San Secondo

Alle 21.30 Visita spettacolo notturna per ammirare la superba arte rinascimentale e conoscere la grande storia di San Secondo. Adulti euro10,00; ridotto gruppi e Card Castelli euro 7,50; ridotto ragazzi euro 4,00; gratuito fino a 10 anni. Per informazioni e prenotazioni cell.

3382128809 – 3334184232.

Domenica 1 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino con artigianato, handmade, vintage e tantissimi articoli a tema natalizio (addobbi, tessili, etc...), specialità gastronomiche, aree ristoro con truck food, degustazioni, laboratori per bambini, Christmas live music. Per informazioni tel. 0521313300.

Oltremarket

Ospedale Vecchio Via D’Azeglio

Dalle 9.00 alle 19.30 ritorna Oltremarket , il mercato delle meraviglie.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 Visita guidat: un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 Visita guidata: la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Salotti musicali parmensi

Ape Museo - Via Farini, 32/a

Alle 11.00 I salotti musicali parigini negli anni ’20, concerto a cura di Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria effettuabile a partire dalle 8.00 del lunedì precedente via email a salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 3 posti per ogni richiesta). Per informazioni www.salottimusicaliparmensi.it

Domenicalmuseo nel Palazzo Pilotta

Alle 14.30 incontro con la guida davanti allo scalone di ingresso del Palazzo Pilotta. Visita al Teatro Farnese e alle sale principali della Galleria Nazionale. Durata: 2 h e mezza. Costo della visita guidata euro 10,00 cad. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna in italiano, tedesco, francese, inglese).

S. Vitale di Parma: la chiesa delle anime smarrite

Alle 15.00 ritrovo in Piazza Garibaldi, di fronte alla statua di Garibaldi, alla scoperta di una delle chiese più suggestive di Parma. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: levisiteinsolite@gmail.com oppure tel. 3290027969. Durata della visita 1 ora circa; si visiteranno anche luoghi e spazi normalmente non accessibili al pubblico. Costo euro 8,00 a

persona.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Ogni bellissima cosa, di Duncan Macmillan, con Carlo De Ruggieri, regia Monica Nappo. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Teatro Pezzani: stagione ragazzi

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.30 va in scena Il canto di Natale, dai 5 anni. Per informazioni e prezzi tel. 0521200241.

Teatro del tempo: stagione di prosa

Borgo Cocconi, 1

Alle 17.00 va in scena I compagni di classe, di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello e gli allievi dei laboratori. Per informazioni e prenotazioni (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00) tel. 3403802940.

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Cometa, con la Compagnia Cometa Circus. Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Natale in Rocca a Fontanellato

Fontanellato

Dalle 10.00 alle 19.00 attorno alla Rocca Mercatini di Natale con artigiani, artisti e operatori dell’ingegno, bancarelle di prodotti artigianali e offerte enogastronomiche del territorio, dalle 10.00 fino a sera Christmas street food, dalle 10.00 alle 19.00 Mercatino dei sapori e tanti altri eventi. Programma dettagliato sul sito www.nataleinrocca.it

I produttori locali presentano i loro prodotti

IAT Torrechiara - Strada Castello, 10

Dalle 10.00 alle 13.00 la Società Agricola Carbognani Anna illustra i propri prodotti ai turisti. Possibilità di piccola degustazione gratuita. Per informazioni IAT Torrechiara tel. 0521355009.

Bianca e la Corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 14.30 visita guidata in abiti medievali. Il costo è di euro 3,00; l'ingresso in castello costa euro 5,00 per gli adulti. Per informazioni tel. 3282250714.

Bianca raccontami

Castello di Torrechiara

Alle 11.00 un appuntamento pensato per i più piccoli, ma istruttivo e divertente per tutti. I bambini/ragazzi di ogni età, verranno accompagnati in castello imbattendosi nel personaggio storico di Bianca Pellegrini che, attraverso un'anomalia spaziotemporale, si ritroverà ai giorni nostri convinta di vivere ancora nel 1470. Il costo è di euro 5,00 a testa;

l’ingresso al castello è gratuito. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Dolce Rocca: il panettone incontra la Malvasia

Rocca Sanvitale - Sala Baganza

Alle 11.00 aperitivo insolito, abbinamento di Panettone artigianale salato con Malvasia di Parma e non solo; alle 15.00 Incontro dal titolo Riflessioni sulla tradizione del panettone artigianale (farine e lievitazione); alle 15.45 degustazione di Malvasia Passita e Panettone artigianale; alle 16.00 spettacolo di burattini dal titolo Racconto d'estate che si terrà nel Piccolo Teatro di Sala Baganza; alle 17.00 merenda dei bambini, per tutti i bambini merenda con

Panettone e Gelato Artigianale. Per informazioni tel. 0521331342.

Belle e il Natale

Castello di Fontanellato

Alle 15.00 visita animata con le principesse delle fiabe, al termine un dolce saluto per i piccoli. Costo euro 8,00 a testa. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 – rocca@fontanellato.org

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 16.00 Corale Cristo Risorto e Ensemble vocale Vox Canora. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto). Per informazioni tel.0521827081.

Don Camillo e Peppone

Teatro Verdi - Busseto

Alle 16.00 convegno dal titolo Da Guareschi a Bertolucci lungo la strada di Zavattini. Un viaggio nei paesaggi d’autore e proiezione del film Novecento, di Bernardo Bertolucci. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052492487.

Teatro Comunale di Fontanellato stagione 2019/20

Fontanellato

Alle 16.00 va in scena Clown in libertà (per tutti dai 5 anni).

Per informazioni e prezzi tel. 3274089399.

Casa Nebbia

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 17.00 Extrasy presenta Testi e tasti, testi di Elisa Bertuccioli, i tasti di Luca Adorni

accompagnano la lettura. Ingresso gratuito.

Concerto alla Dallara Academy

Via Provinciale 33/a - Varano de’ Melegari

Alle 19.00 concerto dell’Ensemble di fiati della Fondazione Toscanini, musiche di Ludwig van

Beethoven. L’evento è offerto per chi vorrà partecipare nel limite dei posti disponibili. Per

informazioni tel. 0521391339, dalle 10.00 alle 13.00 oppure email a:

biglietteria@fondazionetoscanini.it