Circo, teatro di strada, escursioni ed enogastronomia: week end ricchissimo

Settembre Gastronomico: dall’1 al 29 settembre un mese in cui la cultura del Cibo è protagonista in città e in provincia con un calendario di eventi dedicati alle eccellenze del territorio e tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.00 apertura Bistrò sotto i Portici del grano in Piazza Garibaldi a Parma.

Programma completo degli eventi > www.parmacityofgastronomy.it

Venerdì 30

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Il segreto di una famiglia. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Nureyev, versione originale sottotitolata. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Tutti matti per Colorno

Colorno

Dalle 18.30 12° edizione del Festival internazionale di circo e teatro di strada. Programma completo della rassegna e modalità di accesso agli spettacoli sul sito www.tuttimattipercolorno.it

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 Aion Project - Tengu no Monogatari, sonorizzazione live di animazioni giapponesi. Alle 23.00 Aftershow: Nice Strangers Dj Set. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel.0521827081.

Parma Music Park

Via Buozzi – San Polo di Torrile

In serata concerto di Carl brave. Ingresso a pagamento. Infoline tel. 3703300851. Programma completo su https://parmamusicpark.com

Sabato 31

Crea il tuo diploma

Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 10.00 visita e laboratorio di scrittura per bambini. Età consigliata 7-12 anni, costo euro 5,00. Si consiglia la prenotazione tel. 0521233727 oppure email glaucolombardi@libero.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Nel periodo dedicato alle vacanze, ispirati dai pittori della Pinacoteca, i bambini potranno dipingere ad acquerello il mare come il Tempesta, le colline, i laghi e i boschi come Giulio e Guido Carmignani, immaginando di viaggiare con la fantasia e... i pennelli! Età 4 – 9 anni. Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Gallerie filtranti a Marano con Iren

Ritrovo alle 14.30 in Via Bizzozero, 15 per la biciclettata (circa Km 20) verso l’impianto delle Gallerie Filtranti di Marano, ad oggi non più attivo ma che custodisce la memoria storica del sistema idrico del nostro territorio. Visita nella parte sotterranea con i tecnici dell’IREN. Ritorno a Parma per le 18.00 circa. Prenotazione obbligatoria tel. 3470355414. Registrazione soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci euro 3,00 (ass. infortuni e RC).

Parma Ducale e i suoi teatri

Alle 15.30 Incontro con la guida Sandra Baiocchi davanti al Teatro Regio per una visita guidata al Museo dell'Opera nella Casa della Musica, integrata e completata dal percorso urbano in memoria dei Teatri Ducale e Reinach. Durata 2h e mezza. Costo della visita guidata euro 10,00 a persona. Non sono previsti ingressi a pagamento. Prenotazione obbligatoria tel. 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film La fattoria dei nostri sogni, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Trekking con pranzo "gourmand" al laghetto del Groppo, tra grotte, vette fresche faggete

Escursione alla scoperta dei monti ofiolitici della Comunalia di Setterone, in un percorso splendido, immerso in una freschissima faggeta, dalla quale spiccano le due cime gemelle del Groppo e del Groppetto. Al laghetto del Groppo un favoloso picnic “gourmand” a cura dello Chef ALMA Mario Marini. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 agosto alle 18.00. Per informazioni tel. 3397843072.

Tomaca fest

Collecchio

Alle 10.00 TomacaBike - Pedalata amatoriale fra i luoghi del pomodoro da Collecchio alla Corte di Giarola con pranzo in Corte e laboratori per i più piccoli; alle 12.00 pranzo in rosso presso la Corte di Giarola.

Museo del Pomodoro - Corte di Giarola, Collecchio

Dalle 10.00 alle 19.00 apertura del Museo. Inoltre, Alla scoperta del Museo del Pomodoro!: tanti indovinelli, quiz, giochi per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Inoltre, apertura di PomoCovo, lo spazio ludico-didattico per i più piccoli annesso al Museo.

Corte di Giarola - Collecchio

Alle 15.30 Tavola Rotonda (Pomodoro) con UNIPR, Azienda Stuard, Gastronomi professionisti, associazione di categoria.

Parma Azienda sperimentale Stuard

Alle 17.00 apertura visite campi, catalogo Stuard – Barilla; alle 20.00 cena in Rosso. Per informazioni tel. 0521301266 – 0521301226.

Roccafestival

Giardino farnesiano - Sala Baganza

Giornata intensa di eventi in occasione del Roccafestival. Alle 16.30 laboratorio creativo e musicale, alle 19.00 spettacolo di giocoleria con Cisko e dalle 20.00 concerti con Organi groove Brothers, Lovesick Duo e Gattamolesta. Ingresso libero al Giardino Farnesiano e agli eventi. Inoltre, servizio cucina e piccolo mercato etnico. In occasione del festival, sarà aperta la Sala dell'Apoteosi alle 10.30 - 11.00 - 11,30 e 12.00. Per informazioni tel. 0521331342.

Tutti matti per Colorno

Colorno

Dalle 17.00 12° edizione del Festival internazionale di circo e teatro di strada. Programma completo della rassegna e modalità di accesso agli spettacoli sul sito www.tuttimattipercolorno.it

Sere d’estate

Piazza La Quara – Borgo Val di Taro

Alle 21.00 va in scena 13 a tavola, commedia a tre atti. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 052596796.

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 proiezione del film Il cavaliere inesistente (1971) di Pino Zac. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi - San Secondo Parmense

Dalle 21.30 visita spettacolo notturna accompagnati dai personaggi rossiani del Cinquecento. Costo adulti euro 10,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 - 3334184232.

Domenica 1 settembre

Tomaca fest

Portici del grano – Piazza Garibaldi

Alle 10.00 mostra del catalogo varietale del Pomodoro dell'Azienda Stuard; alle 11.00 Tavola rotonda: Il pomodoro a Parma: il frutto, la conserva, le novità (Presentazione del candito di Pomodoro Riccio di Parma); alle 12.00 aperitivo del Parma Quality Restaurant. Per informazioni tel. 0521301266 – 0521301226.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Settembre Gastronomico

Portici del Grano – Piazza Garibaldi

Alle 18.00 inaugurazione del Bistrò di Parma alla presenza delle autorità, delle filiere e dei Consorzi e della Cabina di Regia. Dopo un brindisi inaugurale verranno presentate le proposte gastronomiche creative a cura di Parma Quality Restaurants. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Aspettando il Festival Verdi: Otello

Piazzale Picelli

Alle 18.00 Cuator romanzji in Pjasal Picelli, regia e testi Halla Margret. Con cantanti professionisti, soprani, tenori, baritoni, bassi e coro che indosseranno costumi messi a disposizione dal Teatro Regio e dallo CSI per le parti più importanti dell'opera. La serata vedrà la partecipazione anche di due attori provenienti dalla Famija Pramzana, Claudio

Cavazzini e Maurizio Landi, che illustreranno l'opera in tutti i suoi passaggi, aggiungendo alcune simpatiche battute in dialetto. Regia e testi Halla Margret.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film La fattoria dei nostri sogni, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Museo delle Contadinerie a Coenzo

Ritrovo alle 8.45 via Bizzozero, 15 per la biciclettata al museo e visita: allestito in una casa rurale ottocentesca, conserva vario materiale, oggetti e documenti che testimoniano la vita deicontadini della Bassa tra fine ‘800 e inizio ‘900; ingresso euro 2,00. Ritorno a Parma alle 13.30 circa (possibilità di prolungare l'uscita per Colorno a Tutti matti per Colorno). In caso di maltempo la gita è annullata. Per informazioni e prenotazioni tel. 3398123784/ 320 0933984. Registrazione soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci euro 3,00 (ass. infortuni e RC).

Viaggio alla scoperta dei villaggi abbandonati di Castellonchio

Ritrovo alle 9.00 e partenza alle 9.30 per l'escursione dal Duomo di Berceto, attraverso il tratto Nord della Via Francigena verso il borgo di Castellonchio. Costo adulti euro 15,00; bambini e ragazzi fino a 16 anni (accompagnati) euro 10,00. Prenotazione obbligatoria entro sabato 31 agosto alle 18,00: www.trekkingtaroceno.it Per informazioni tel. 3294571154.

Viaggio col Folletto del bosco e la valigia delle meraviglie

Boschi di Carrega - Sala Baganza

Alle 10.00 dal parcheggio del Parco Boschi di Carrega (oppure alle 9.30 da Parma) escursione per bambini e genitori. Escursione adatta a tutti, possono partecipare bambini dai 5 anni di età, tempo di percorrenza 2 ore. Costo euro 7,00 adulti e ragazzi fino ai 16 anni; euro 10,00 bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione. Per informazioni e iscrizioni tel. 3480725255.

Visite guidate in Castello a Torrechiara Alle 10.30 - 11.45 - 16.45 Bianca e la Corona sospesa: visite guidate in abiti medievali. Costo visita guidata € 3,00; ingresso in Castello € 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel.

3282250714. Alle 15.00 Bianca Raccontami, visita ideata per i bambini più piccoli. Costo euro 5,00; ingresso

al Castello euro 5,00 per gli adulti. Prenotazione obbligatoria tel. 3282250714.

Profumi e sapori del Culatello

Museo del Culatello – Polesine Parmense

Dalle 15.00 alle 17.00 tour esperienziale esclusivo che inizia tra i pioppeti e il Po. Costo euro 30,00, posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 0524936539 – museoculatello@acpallavicina.com

Tutti matti per Colorno

Colorno

Dalle 16.00 12° edizione del Festival internazionale di circo e teatro di strada. Programma completo della rassegna e modalità di accesso agli spettacoli sul sito www.tuttimattipercolorno.it

I parchi della musica

Corte di Giarola – Collecchio

Alle 21.00 Concerto Se non sarà sere...nata con Ensemble orchestra Infonote: Violino Concertatore Serafino Tedesi. Musiche di E. Grieg, G. Holst, P.I. Tchaikovsky (in caso di maltempo il concerto si terrà nel Portico del Teatro). Ingresso gratuito. Per informazione tel. 0521880363.