Comanda ancora il Carnevale: week end con maschere e...

Venerdì 9



Giornata della memoria

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 17.30 Un Giusto sui pedali, ricordando Gino Bartali, con la nipote Gioia Bartali, Vittorio Adorni e Ulianova Radice. Ingresso gratuito.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena I persiani, di Eschilo, con Elisabetta Pozzi, regia di Andrea Chiodi. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Teatro Verdi: stagione di prosa e musica

Busseto

Alle 21.00 concerto per Jack London, melodramma jazz d’amore e pugilato, con Fabrizio Bosso, Luciano Biondini e Silvio castiglioni. Per informazioni e biglietti Iat Busseto tel.

052492487.



Veglione di Carnevale

Teatro Magnani - Fidenza

Dalle 21.30 grande festa di carnevale con musica anni ’60, dalle frange al metal look, dalla minigonna all’hippie look. Musica del gruppo Opera swing, open bar, dolci della tradizione e trucco anni ’60 e ’70. Ingresso euro 15,00. Per informazioni Cral Bormioli tel. 3929522302.

Prevendita biglietti Disc Jockey ’70, Via Gramsci 24 Fidenza, tel. 0524524309.



Carnevale borgotarese

Borgo Val di Taro

Alle 22.00 festa al Palasabione, musica con dj Carlos e Seven. Ingresso gratuito.



Sabato 10



Opening 2020 La cultura batte il tempo

Crociera dell’ Ospedale Vecchio - Strada d’Azeglio, 45

Apertura dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Visite guidate ore 11.00 e 16.00, a cura del FAI in collaborazione con studenti del Liceo Artistico Toschi e dell’Istituto Tecnico Economico Melloni. Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura

2020 raccontato dai protagonisti, video a cura di Matteo Fornari.



Oratorio di Sant’Ilario - Strada d’Azeglio, 45

Apertura dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Mostra fotografica: azioni e momenti rappresentativi dell’ultima edizione del Palio di Parma a

cura di CSI-Centro Sportivo Italiano.



Palazzo Municipale - Strada Repubblica, 1

Visite guidate alla Quadreria del Palazzo Municipale ore 15.00, 15.45 e 16.30. Massimo 25

partecipanti. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

in Piazza Garibaldi, 0521218885 turismo@comune.parma.it



Palazzo Marchi - Strada Repubblica, 57

Apertura dalle 15.00 alle 17.00. Visite guidate ore 15.00 e 16.00 a cura del FAI e della Famiglia

Marchi.



Museo Storico Riccardo Barilla del Conservatorio Arrigo Boito - Via del Conservatorio, 27

Apertura dalle 15.00 alle 17.00. Visite guidate ore 15.00 e 16.00. Massimo 20 partecipanti a

visita.



Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 17.00 Parole da ascoltare: L’importante è esagerare - Storia di Enzo Jannacci



Presentazione del libro di Nando Mainardi e concerto. Allievi del Conservatorio Arrigo Boito.



Ildebrando Pizzetti 2018

Sala dei concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 10.00 incontro La musica delle parole: riflessioni su Ildebrando Pizzetti.



Chiesa di San Vitale - Strada Repubblica, 3

Alle 21.00 Ildebrando Pizzetti: Messa di Requiem per sole voci. Coro Ildebrando Pizzetti,

direttrice Ilaria Poldi e Coro Euridice- direttori Pier Paolo Scattolin e Maurizio Guernieri.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.



Conferenza

Museo Glauco Lombardi – via Garibaldi, 15

Alle 11.00 conferenza dal titolo Albertina, la figlia di Maria Luigia d’Asburgo a cura di

Francesca Sandrini, Mariachiara Bianchi e Francesca Anedda. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521233727.



Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00.

È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Correggio a Parma. Sulle tracce del maestro e dei grandi capolavori ad affresco

Alle 15.00 visita guidata dedicata alle grandi opere ad affresco di Correggio: la Camera della Badessa all'interno del monastero di San Paolo, la Chiesa di San Giovanni Evangelista e la cupola della Cattedrale. Il ritrovo della visita è davanti alla biglietteria della Camera di San Paolo. Durata: 2 ore circa. È richiesta la prenotazione tramite email a: guideparma@gmail.com entro le ore 12.00 del sabato. Il servizio si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Il costo non comprende il biglietto di ingresso alla Camera di San Paolo (di euro 2,00 a persona, gratuito sotto i 18 anni) e alla Cattedrale (di euro 2,00 a persona, gratuito sotto i 12 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 3484559176 - guideparma@gmail.com



Regio young

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 15.30 e alle 18.00 Coppélia, spettacolo per famiglie con bambini dai 4 anni. Per

informazioni e biglietti tel. 0521203999.



Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 15.30 proiezione del film Vita da giungla: alla riscossa. Ingresso bambini euro 4,00; adulti

accompagnatori euro 6,00.



Laboratori didattici

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Dalle 16.00 alle 18.00 L’archivio prende vita! I bambini potranno creare narrazioni e

sceneggiature partendo dalle opere di Ettore Sottsass, per mettere in scena, interpretare i

viaggi e i progetti compiuti dall’artista, nel corso della sua lunga e avventurosa vita.. Costo

euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena L’istruttoria, di Peter Weiss. Per informazioni e biglietti

www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena I persiani, di Eschilo, con Elisabetta Pozzi, regia di Andrea Chiodi. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Across the universe, dai 12 anni. Ingresso intero euro 8,00. Per

informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena La mite. Per informazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it



Europa teatri: stagione di prosa

Via Oradour, 14

Alle 21.15 va in scena Esilio, con la Piccola compagnia Dammacco. Ingresso intero euro 12,00;

ridotto under 18 e over 65 euro 10,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521243377.



Il Borgo mascherato

Fidenza

Alle 15.00 in Piazza Garibaldi tanti bimbi ed intere classi di mascherine proporranno

divertenti costumi che saranno visti da una giuria per l'assegnazione dei premi ai soggetti più

originali e divertenti. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 17 febbraio. Per

informazioni tel. 052483377.



Riapertura del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 15.00, 16.00 e alle 18.00 spettacolo di danze e bandiere con gli Sbandieratori di Fornovo.

Gli spettacoli sono inclusi nel costo del biglietto del Labirinto. Alle 14.00 e alle 17.00 visite

guidate per ammirare le collezioni d’arte di Franco Maria Ricci (le visite guidate sono

comprese nel biglietto di ingresso). Per informazioni tel. 0521827081.



Carnevale borgotarese

Borgo Val di Taro

Dalle 17.00 Nutella party, dalle 22.00 festa al Palasabione con veglione mascherato e musica

dei Last minute revolution e a seguire dj Carlos e Seven.



San Valentino in Castello

Rocca Sanvitale Fontanellato

Dalle 20.30 cena itinerante in Rocca Sanvitale e visita con animazione. Prenotazione

obbligatoria tel. 0521829055 oppure rocca@fontanellato.org



Domenica 11



Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti

CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15

Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come

nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro

20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita

guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39

327 7469902 info@itineraemilia.it



Opening 2020 La cultura batte il tempo



Crociera dell’ Ospedale Vecchio - Strada d’Azeglio, 45

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Visite guidate ore 11.00 e 16.00, a cura

del FAI in collaborazione con studenti del Liceo Artistico Toschi e dell’Istituto Tecnico

Economico Melloni. Il progetto per la Candidatura di Parma a Capitale italiana della cultura

2020 raccontato dai protagonisti, video a cura di Matteo Fornari.

Alle 16.30 esibizione del gruppo corale Cor de’ Vocali, diretto dal Maestro Leonardo Morini.



Oratorio di Sant’Ilario - Strada d’Azeglio, 45

Apertura dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Mostra fotografica: azioni e momenti

rappresentativi dell’ultima edizione del Palio di Parma. A cura di CSI.



Palazzo Marchi - Strada Repubblica, 57

Apertura dalle 10.00 alle 12.00. Visite guidate ore 10.00 e 11.00 a cura del FAI e della Famiglia

Marchi.



Oratorio di Santa Maria delle Grazie - Borgo delle Grazie, 3

Apertura dalle 15.00 alle 17.00. Visite guidate ogni 30 minuti.



Ildebrando Pizzetti 2018

Ridotto Teatro Regio – strada Garibaldi, 16/a

Alle 11.00 concerto dal titolo La musica delle parole : le liriche da camera di Ildebrando

Pizzetti, con Manuela Custer mezzosoprano, Leonardo De Lisi tenore e Raffaele Cortesi

pianoforte. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999.



Sala dei Concerti Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 16.30 La modernità del linguaggio corale di Ildebrando Pizzetti, con la Corale Città di

Parma, direttore Simone Campanini, e il Coro Lauda Sion, direttore Francesco Barbuto.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.



Concerti aperitivo

Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a

Alle 11.00 Quintetto con contrabbasso, violini, viola, violoncello e contrabbasso, musiche di

Dvorak e Boccherini. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.



Carnevale in città

Da Piazza Duomo al Parco Ducale

Raduno dei carri alle 14.00 e partenza alle 14.30 circa per la sfilata che parte da Piazza Duomo

e arriva al Parco Ducale passando per le vie dell'Oltretorrente: Piazza Duomo, Via Pisacane,

Via Garibaldi, Via Mazzini, Ponte di Mezzo, Via D'Azeglio, Piazzale Santa Croce, Viale Pasini,

Parco Ducale. Qui, premiazione dei carri, proclamazione del vincitore della manifestazione in

base alla classifica stilata dal presidente della giuria Al Dsèvod (maschera di Parma) e, per i

più piccoli, del re e della regina del Carnevale.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a sabato 17 febbraio 2018.



Pomeriggi per bambini al cinema

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 14.30 proiezione del film Vita da giungla: alla riscossa. Ingresso bambini euro 4,00; adulti

accompagnatori euro 6,00.



Carnevale borgotarese

Borgo Val di Taro

Alle 15.00 partenza della sfilata di Carnevale da Piazzale Lauro Grossi, accompagnata dal

Corpo bandistico di Borgotaro; alle 16.00 festa del carnevale dei bambini al Palasabione con

musica live dei B-side e animazione; alle 19.00 cena al Palasabione con menù bimbi, a seguire

musica live dei B-side.



Weekend al Parco: stagione per adulti e bambini insieme

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 va in scena Scinetifico!, dai 4 anni. Ingresso intero euro 10,00, ridotto euro 8,00,

ridotto Ikea euro 7,00, ridotto under 14 e over 65 euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni tel.

0521989430.



Il brindisi e il fantastico

Circolo di lettura – via Melloni, 4/a

Alle 17.00 concerto conversazione con Sebastiano Rolli e Coro Renata Tebaldi. Ingresso euro

13,00. Per informazioni e prevendite biglietti tel. 3383494700 – 3334459597. Alle 16.00 apertura

biglietteria.



I pomeriggi al Petitot

Piazzale Risorgimento

Alle 17.00 concerto a cura del Club Parma musicale con Milo Martani al pianoforte, Francesco

Zarba al clarinetto ed Enrico Contini al violoncello. Ingresso a offerta.



Teatro del Cerchio: stagione dei ragazzi

Via Pini, 16/A

Alle 17.00 va in scena 11 clown per uno scherzo. I bambini in maschera entrano gratis. Per

informazioni e prenotazioni tel. 3495740360 - info@teatrodelcerchio.it



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena I persiani, di Eschilo, con Elisabetta Pozzi, regia di Andrea Chiodi. Per

informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Umberto Tozzi in concerto

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 21.00 concerto dal tour Quarant’anni che Ti amo. Per informazioni e biglietti tel.

0521706214.



Mercatino di antiquariato nelle terre verdiane

Piazza Verdi - Busseto

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino di antiquariato con esposizioni con oggettistica, modernariato,

antiquariato, collezionismo, orologi, abbigliamento e accessori vintage, bigiotteria, stampe,

libri ed altro ancora. Per informazioni tel. 052492487.



Carnevale di Busseto

Centro storico di Busseto

Dalle 14.00 sino a tarda sera sfilata dei carri con gruppi musicali e folkloristici, ma già dal

mattino intrattenimenti vari in Piazza G.Verdi con mercatini a tema, truccabimbi e gonfiabili

gratuiti per i più piccini e dalle 12.00 enogastronomia in Piazza G.Verdi.

Ingresso intero adulti euro 9,00; under 12 e gruppi minimo 15 persone euro 6,00; bambini fino

a un metro di altezza gratuito. Per informazioni www.carnevaledibusseto.it



Letture a corte

Reggia di Colorno

Alle 15.30 la Duchessa di Colorno Madame Elisabeth aprirà le porte del suo palazzo e

racconterà le sue storie a principi, cavalieri, fate, dame e gentildonne. Se principe o principessa

in maschera non sarai, davanti alla Duchessa ti inchinerai. Per bambini dai 4 ai 10 anni.

Ingresso euro 5,50. Prenotazione obbligatoria tel. 0521312545.



Gran Carnevale a Felino

Felino

Dalle 14.30 da piazza Miodini giochi e merenda per bambini; alle 16.00 sfilata dei carri per il

paese fino al Centro sportivo Bonfanti per premiazioni, alle 18.30 spettacolo pirotecnico

musicale e i fuochi d’artificio e alle 19.00 accensione del falò.



San Valentino 2018: visita esclusiva per coppie Rocca Sanvitale Fontanellato

Dalle 18.00 visita esclusiva per coppie, 15 minuti nella Saletta del Parmigianino. Prenotazione

obbligatoria rocca@fontanellato.org - tel. 0521829055.