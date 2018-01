Il week end dell'Epifania: gli eventi da non perdere

Venerdì 5



Racconti di Natale

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 Alle 10.00 Il suono del giallo, laboratorio sensoriale per bambini dai 9 agli 11 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito.



Alle 11.30 Mostro mangia mostri, laboratorio di costruzione per paure semplici per bambini dai 4 ai 9 anni accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito.



Alle 16.00 Alex Jones, Guendalina Valenti e Stella Byrd, letture in inglese e in italiano. Per bambini dai 4 anni. Ingresso gratuito.



Alle 17.30 A la bersagliera, spettacolo dialettale. Per tutti. Ingresso gratuito.



Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 16.30 Bu!, spettacolo di e con Claudio Milani, per bambini dai 3 anni. Ingresso euro 3,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430 – 0521992044.



Tutti matti sotto zero

Piazzale della Pace

Alle 21.00 va in scena David Dimitri in L’homme cirque. Durata 60 minuti. Ingresso intero euro 16,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.



Parco della Cittadella

Alle 16.00 e alle 21.00 va in scena la Compagnia Magdaclan in E’ un attimo. Durata 90 minuti. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.



Grande Concerto per gli auguri del Nuovo Anno

Teatro Crystal - Collecchio Alle 21.00 tradizionale concerto per festeggiare l' anno nuovo con il Complesso Musicale Città di Collecchio diretto dal Maestro Fasano. Ingresso ad offerta.



Sabato 6



Racconti di Natale

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 10.00, 11.30, 16.00 e 17.30 Un viaggio tra stelle e colori, planetario Starlab. Per bambini dai anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521218855 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.30). Ingresso gratuito.



Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 I colori dei burattini, visita guidata per tutti. Ingresso gratuito.

Alle 15.30 Un cavallo blu? Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria

allo 0521508184.

Alle 16.30 La fonte portentosa, spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Per tutti. Ingresso gratuito.



Corteo dei Magi

Da Piazza Duomo alla Chiesa dell’Annunziata. Alle 15.30 il tradizionale corteo, che da Piazza Duomo arriva fino alla Chiesa dell’Annunziata.



I burattini del Teatro Medico Ipnotico

Teatro Due – Viale Basetti, 12/a Alle 16.00 va in scena Il piccolo Verdi, con i burattinai Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini, al pianoforte Enrico Padovani. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.



Concerto di Natale

Chiesa di San Sepolcro – Via Repubblica, 76 Alle 16.30 Concerto di Natale con il coro San Benedetto diretto dal Maestro Niccolò Paganini e lettura di poesie natalizie in dialetto parmigiano. Ingresso gratuito.



Tutti matti sotto zero

Piazzale della Pace

Alle 17.00 va in scena David Dimitri in L’homme cirque. Durata 60 minuti. Ingresso intero euro 16,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.



Parco della Cittadella

Alle 16.00 e alle 21.00 va in scena la Compagnia Magdaclan in E’ un attimo. Durata 90 minuti. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.



Il castello di Harry Potter

Rocca di Fontanellato

Alle 15.00 visita guidata con animazione a tema e dolce saluto, per bambini e famiglie.

Partecipazione euro 10,00. Prenotazione obbligatoria allo 0521829055.



Natale a Fidenza. Visite guidate

Alle 16.00 partenza dallo IAT Casa Cremonini in Piazza Duomo, 16 per Alle origini di Fidenza: visita all’area archeologica della città e alle capanne lignee di Via Bacchini. Partecipazione gratuita. Per informazioni tel. 052483377.



Stagione Concertistica ValcenoArte

Oratorio di San Rocco - Vianino. Alle 17.30 Cosmopolitans, con il Quartetto Sax, musiche di Pedro Iturralde. Ingresso a offerta.



Piazza Garibaldi

Motobefana - 6/1

XX edizione del moto-raduno benefico. Il moto-raduno partirà alle 9.00 dalla concessionaria Guareschi (via Fantelli 15/A). Prima tappa il reparto pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Parma, per consegnare i regali ai bambini ricoverati; successivamente le befane motorizzate si dirigeranno ai due istituti di infanzia della città, rispettivamente in via Farnese e via Padre Onorio angolo via Adorni. Alle 11.15 la Motobefana arriverà in piazza Garibaldi dove ci sarà un momento di scambio degli auguri e di distribuzione delle caramelle ai bambini presenti



Domenica 7



Say Cheese. Parmigiano Reggiano senza segreti

CPL, Consorzio Produttori Latte – Via Puppiola, 15 Alle 8.15 visita guidata alla produzione del formaggio Parmigiano Reggiano per vedere come nasce questo prodotto unico al mondo. La visita sarà in italiano e in inglese. Quota adulti euro 20,00; dai 13 ai 16 anni euro 10,00, gratuito fino a 12 anni. Il costo comprende 15 euro di visita guidata e 5 euro al caseificio. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni +39 327 7469902 info@itineraemilia.it



Racconti di Natale

Galleria San Ludovico – Borgo del Parmigianino, 2 Dalle 10.00 alle 19.00 Bricks for ‘20, una giornata con il gioco da costruzione più famoso del mondo. Per tutti. Ingresso gratuito.



Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 I colori dei burattini, visita guidata per tutti. Ingresso gratuito. Alle 15.30 Una faccia, tante emozioni. Laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni. Prenotazione obbligatoria allo 0521508184.



Visita guidata alla città

Visite guidate alla città e ai musei a cura di Artemilia, sia al mattino che al pomeriggio a seconda delle domeniche e delle giornate di apertura dei musei. Per informazioni e prenotazioni tel. 3484559176 – 3248774527 oppure www.guide-parma.it – guideparma@gmail.com



I burattini del Teatro Medico Ipnotico Teatro Due – Viale Basetti, 12/a

Alle 11.00 e alle 16.00 va in scena Il piccolo Verdi, con i burattinai Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini, al pianoforte Enrico Padovani. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242.



Tutti matti sotto zero

Parco della Cittadella. Alle 16.00 va in scena la Compagnia Magdaclan in E’ un attimo. Durata 90 minuti. Ingresso intero euro 15,00; ridotto under 12 euro 8,00. Per informazioni tel. 3283926956.