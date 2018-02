Donna india viaggio e danza, con valentina manduchi a Parma

Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso. -Proverbio indiano-



Rajkumari Dance in collaborazione con Apsara Dance sono liete di presentare

Evento DONNA INDIA Viaggio e Danza

Domenica 18 Marzo Ore 18.30-20.00

Un evento dedicato ai racconti di viaggio, alla scoperta di una delle tradizioni culturali più ricche e antiche dell’India: LA DANZA

Ospite della serata Valentina Manduchi che vi trasporterà nelle sue esperienze di viaggio nel subcontinente indiano, attraverso immagini e racconti per trasmettervi cosa significa viaggiare in India da sola come donna.

Tra aneddoti curiosi e storie divertenti stimoleremo la vostra voglia di viaggiare in uno dei Paesi più esotici d’Oriente!

A seguire Performance di danza Indiana e Piccolo buffet Indiano.



Ingresso aperto a tutti

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a jyotikumaridance@gmail.com Tel +393393165387

Costo 15,00 € esterni, 10,00 € partecipanti allo stage della giornata.

L’evento si svolgerà a conclusione dello stage condotto da Valentina Manduchi di Danza Indiana Bollywood e Glamour make-up & Style. Per info https://facebook.com/events/165145630879468/

