Ex-Otago, la notte chiama tour al Parma Music Park

Il 9 giugno gli Ex-Otago arrivano al Parma Music Park di Parma con LA NOTTE CHIAMA TOUR, il nuovo viaggio live prodotto da Magellano Concerti, che porterà le OTAGATE in giro per tutte l’estate. Dopo aver conquistato i club di tutta Italia con COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019 e il bagno di folla di Piazza del Popolo per il concertone del Primo maggio, la band rivelazione del Festival di Sanremo non accenna a fermarsi e sarà protagonista delle line up dei più importanti festival d’Italia.

Quello di LA NOTTE CHIAMA TOUR è un calendario fittissimo, che porterà la band su e giù per l’Italia, dove i cinque sono attesi per riabbracciare tutto il loro pubblico e in tante nuove location dove sono attesissimi. Sul palco non sarà il solito concerto ma uno show spettacolare: grande musica, visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese. Ci si scatenerà con le hit più ballerine come Tutto bene e Cinghiali incazzati e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici e sui brani di Corochinato, il nuovo album uscito per Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia.



I biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.