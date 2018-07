Experience Castle: Cena al buio in Castello – Nessuno Escluso

A tavola: avvolti dalla penombra, al calar della notte venerdì 20 luglio, nel cuore dell’estate, sono aperte le prenotazioni per la prima edizione della “Cena al buio in Castello” in Rocca Sanvitale a Fontanellato (18 km da Parma), una esperienza nuova per lasciarti alle spalle i tuoi punti di riferimento, e farti sorprendere da una situazione che ti offre l’opportunità di fare un viaggio in te stesso: trovarti al buio o quasi al buio. Assaporare senza troppo vedere i piatti. E mettere alla prova i tuoi sensi. Come?

Nell’ambito delle celebrazioni per la Bandiera Lilla – Fontanellato è l’unica Bandiera Lilla della Regione Emilia-Romagna - per il 70esimo anno di acquisto del maniero da parte del Comune e con la collaborazione di Musica in Castello e Dynamo Camp, il Museo Rocca Sanvitale organizza con il patrocinio dell’amministrazione una nuova experience castle. Cercando di immedesimarsi al tempo in cui non c’era energia elettrica ed il buio era condizione normale, assaggerete i piatti proposti in una atmosfera rarefatta. In semi-oscurità o completamente al buio con mascherine sugli occhi, presterete più attenzione alla voce di chi avrete di fronte o seduto accanto? E come cambia il rapporto con posate, bicchieri e food?

Ci sono due possibilità.

Per chi desidera solo l’opportunità di ammirare gli interni del maniero al tramonto, dalle 20.30 è in programma l’apertura straordinaria con visita guidata serale: costo di partecipazione 10 Euro a persona.

Alle 21.30 è attesa, invece, la visita guidata notturna a lume di candela alla Rocca Sanvitale con a seguire la “Cena al Buio in Castello” nella corte di pianura: costo di partecipazione 35 Euro a persona. Per aumentare la percezione di oscurità, verranno fornite mascherine nere ai commensali - per chi le vuole – che si troveranno così a mangiare in compagnia completamente al buio.

Il menù estivo omaggia i sapori tipici emiliani: antipasto misto di salumi; Prosciutto Crudo di Parma con melone, Parmigiano Reggiano e rucola; spiedini misti di polpettine e verdure; Dolce Rocca Sanvitale. I piatti verranno abbinati a vini del territorio.

La prenotazione è obbligatoria: per info e prenotazioni: rocca@fontanellato.org

Tel. 0521.829055

www.fontanellato.org