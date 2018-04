Martedì 10 aprile all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Zibello (Pr) la famiglia Spigaroli festeggia 50 anni di Buon Ricordo

Quest’anno la famiglia Spigaroli festeggia i 50 anni di appartenenza all’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, un evento che li entusiasma e consolida il grande impegno della storica e blasonata associazione nel rappresentare nel migliore dei modi la cucina regionale italiana.

L’appuntamento, che vuole essere una grande festa di ristoratori e di amici del Buon Ricordo, è per martedì 10 aprile 2018 a Polesine Parmense presso l’Antica Corte Pallavicina, che sarà teatro di un pomeriggio gastronomico dinamico e coinvolgente volto a celebrare questo splendido traguardo degli Spigaroli insieme a tutta la famiglia del Buon Ricordo.

Dalle 16.00 alle 19.30 si scopriranno infatti, e si degusteranno, golosità e specialità regionali imbandite dai ristoratori associati. Ogni ristoratore sarà affiancato da un produttore del suo territorio, in rappresentanza del mercato a Km Zero, vero tesoro della cucina dei ristoranti del Buon Ricordo.

Ad offrire ai partecipanti i golosi prodotti tipici della loro terra saranno, fra gli altri: Al Cavallino Bianco di Polesine Zibello (PR), Albergo Ristorante La Gardesana di Torri Del Benaco (VR), Antico Brolo di Padova (PD), Da Gigetto di Miane (TV), Due Cigni Ristorante di Montecorsaro Scalo (MC), Enoteca Del Duca Di Volterra (PI), Granaro del Monte di Norcia (PG), Hostaria Da Bacco di Furore (NA), I 5 Campanili di Busto Arsizio (VA), Là di Moret di Udine (UD), La Fornace di San Vittore Olona (MI), La Montanella di Arquà Petrarca (PD), La Piana di Carate Brianza (MB), Le Querce di Cantù – Mirabello (CO), Lo Stuzzichino di Sant’Agata dei Due Golfi (NA), Locanda Degli Artisti di Cappella de’ Picenardi (CR), Manuelina di Recco (GE), Mori Venice Bar di Parigi, Osteria di Fornio di Fidenza (PR), Osteria In Scandiano di Scandiano (RE), Osteria La Fefa di Finale Emilia (MO), Prêt à Porter di Bagno di Romagna (FC), Ristorante Boccadoro di Noventa di Piave (VE), Ristorante dell’Hotel Barbieri di Altomonte (CZ), Ristorante Hotel Camino di Livigno (SO), Ristorante Jim dell’Hotel Sassella di Grosio (SO), Salice Blu di Bellagio (CO), Taverna del Cacciatore di Castiglione Dei Pepoli (BO), Trattoria Guaiane di Noventa di Piave (VE), Trattoria Masuelli San Marco di Milano (MI), Vespasia di Palazzo Seneca di Norcia (PG) e Villa Revedin di Gorgo Al Monticano (TV).

Nell’occasione, sarà presentato il nuovo direttivo dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo.

Dalle 20.30 al Ristorante Al Cavallino Bianco si terrà la Cena di Gala, imbandita dagli chef di 6 ristoranti del Buon Ricordo provenienti da diverse regioni d’Italia: ad aprire la cena il Benvenuto degli Spigaroli, a seguire l’antipasto con l’agone del Lago di Como da 0 a 100 che incontra il Toc affidato al Salice Blu di Bellagio (CO). Verranno poi serviti i pizzoccheri alla Valtellinese del Ristorante Jim dell’Hotel Sassella di Grosio (SO) e la zuppa contadina su crostone di pane tipico calabrese bruschettato realizzata dal Ristorante Barbieri di Altomonte (CZ). A La cena si concluderà con la delizia al limone delle due Costiere preparata dal Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata sui Due Golfi (NA) e dall’Hosteria di Bacco di Furore (NA).

Una piacevole occasione per proseguire con la conoscenza fra colleghi e il confronto su collaborazioni e progetti futuri.

