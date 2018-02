Familie Floz

Sono fra i gruppi di punta del teatro di figura contemporaneo europeo. Sono adorati dai pubblici di tutte le età e hanno conquistato la critica di tutto il mondo. Sono una delle più clamorose rivelazioni internazionali degli ultimi 10 anni, riuscendo a fare un teatro sorprendente, che pone lo spettatore di fronte a grandi e piccoli momenti della vita, con maschere originalissime e un linguaggio fisico che attraversa mimo e clownerie. Sono i Familie Flöz e dopo Hotel Paradiso, tornano a Teatro Due con Teatro Delusio, offrendo agli spettatori un momento di vera poesia e potente comicità (sabato 3 marzo alle 20.30 e domenica 4 marzo alle ore 16.00).

Teatro delusio è un omaggio al teatro, un gioco che nasce dalle innumerevoli sfaccettature dell’universo teatrale: in scena e dietro le quinte, fra illusioni e disillusioni, le maschere che caratterizzano questa straordinaria compagnia berlinese creano uno spazio magico carico di toccante umanità. La scena diventa backstage ed il backstage è messo in scena: mentre sul palco, appena visibile, si alternano opulente scene d’opera, selvaggi duelli di spada, freddi intrighi e scene d’amore passionali, dietro le quinte i tecnici di scena Bob, Bernd e Ivan tirano a campare. Sono tre lavoratori instancabili, divisi dal luccicante mondo del palcoscenico solo da un misero sipario (eppur lontani da esso anni luce), che lottano per realizzare i propri sogni: Bernd, sensibile e cagionevole, cerca la felicità nella letteratura ma la trova improvvisamente personificata nella ballerina; Bob è animato da un desiderio di riconoscimento che lo porterà prima al trionfo e poi alla distruzione; mentre Ivan, vero direttore di scena, non vuole perdere il controllo sul teatro, ma finirà per perdere tutto il resto... Le loro vite all’ombra della ribalta si intrecciano nei modi più strani al mondo scintillante dell’apparenza. E all’improvviso si ritrovano ad essere i protagonisti di quel palcoscenico che in fondo equivale al loro mondo.

L’inquietante vividezza delle maschere, le fulminee trasformazioni e la poesia tipica dei lavori di Familie Flöz trascinano il pubblico in un mondo a sé stante, un mondo carico di misteriosa comicità. Con l’aiuto di costumi raffinati, di suoni e luci, i tre attori mettono in scena 29 personaggi e danno vita ad un teatro completo.

Teatro delusio è teatro nel teatro, creato nel 2004, quarto spettacolo della compagnia, è stato insignito di diversi premi, rappresentato in tutto il mondo e coronato dal successo internazionale. Informazioni e biglietteria: Tel. 0521/230242 - biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org