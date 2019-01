Fammi luce ai Diari

Mercoledì 23 Gennaio alle ore 18.00, alla Libreria Diari di bordo di Parma, Maria Cristina Alfieri presenta il libro "Fammi luce" , Capponi Editore.

Interviene il giornalista Antonio Mascolo.



Dopo l’esordio con ‘Bocca di pietra’, Maria Cristina Alfieri, giornalista e scrittrice, presenta il suo secondo romanzo ‘Fammi luce’, che intreccia le storie di due personaggi, Enrico e Ljuba, chiamati a fare chiarezza su un vissuto sentimentale complesso e non risolto. Enrico, spaesato dall’incontro inatteso con la bellissima Ljuba, arriva a mettere in discussione il rapporto con la moglie, innescando una crisi famigliare dagli esiti imprevedibili. Ljuba, emigrata in Italia dall’Ucraina per motivi economici, fatica a gestire lo scollamento tra i suoi sentimenti, che la legano alle persone lasciate in patria, e la vita reale, che la vede impegnata come domestica in Italia. Viaggiando tra Milano a Chernivtsi, la provincia pavese e New York, i due personaggi incrociano figure carismatiche come Avinash Ganesh, il pioniere della cucina indiana in Italia e Frate Ave Maria, il santo visionario dell’Eremo di Butrio. Una storia che l’autrice dedica a tutte le donne che, come Ljuba, sono costrette a emigrare separandosi dagli affetti più cari e passando la vita a lavorare nelle case di chi è nato in un posto migliore del loro