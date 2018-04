Fantasmi & Leggende

Il Castello Pallavicino di Varano, nel corso dei secoli, è stato dimora di grandi personaggi e teatro di sfarzose cerimonie, ma anche di innumerevoli battaglie, intrighi di potere ed eventi drammatici.



Poterlo visitare nella buia notte è un'esperienza indimenticabile: emergono particolari che non si notano alla luce del sole...



Una speciale vista guidata in notturna nel millenario Castello, attraverso spettacolari saloni e stretti camminamenti illuminati solo dalla tenue luce delle candele, che vi condurrà a scoprirne i segreti e le antiche leggende. Riuscirete a percepire la presenza degli spiriti dannati che albergano nella Fortezza? Vi attende un emozionante viaggio negli oscuri meandri del Castello...







Castello di Varano De' Melegari - Strada della Rocca , Varano De' Melegari 43040 (PR)



Martedì 24 aprile - Ore 20:00, 21:00 , 22:00 , 23:00



Prenotazione obbligatoria: Telefono: 327 3797253



Mail: castellodivarano@gmail.com – info@oltrelospecchio.com







Info Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Costo ingresso 10 Euro



L'evento si terrà anche in caso di pioggia







Come arrivare:



Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.