fare format tv: un corso con roberto manfredi a parma

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 si svolgerà, presso il centro polivalente L’Accademia in via Tartini, 5 a Parma, un corso di formazione - dedicato alla produzione artistica ed esecutiva dei format tv - tenuto da Roberto Manfredi, autore, regista e produttore esecutivo tra i più conosciuti e quotati nell'ambiente televisivo italiano, che annovera collaborazioni di lungo corso in Rai, Mediaset, La7, Sky, Disney Channel, solo per citarne alcune.



Già conosciuto a Parma per aver curato il Centenario del Parma Calcio come produttore esecutivo nel 2015 e la regia dei Pasta World Championship Barilla per diverse edizioni, si è occupato anche di campagne di comunicazione e advertising per la stessa azienda parmigiana, curandone la parte copy.

Completano il suo curriculum la pubblicazione di diversi libri e la collaborazione con alcune testate giornalistiche legate al mondo della produzione musicale e radiofonica, per cui è autore e conduttore.



“Fare Format TV”, questo è il titolo del corso, ha come obiettivo non solo la spiegazione di tutte le fasi e gli aspetti autoriali, produttivi e legali, ma mette in grado i partecipanti di ideare e scrivere un format inedito e di comporre un budget di costo e di vendita.



Il seminario formativo è destinato in particolar modo agli operatori del settore, come film-makers, registi, autori, giornalisti, documentaristi, ma si rivolge anche ad attori, fotografi, studenti e più in generale agli appassionati del settore delle immagini, degli audiovisivi e della comunicazione che vogliono cimentarsi e mettersi alla prova in questo ambito.



Il corso accorpa i due distinti ruoli professionali: autore e produttore esecutivo, che sono strettamente connessi, poiché l’uno dipende dall'altro e non sono separabili per la realizzazione del format. I contenuti artistici si sposano al ciclo produttivo - e viceversa – e la conoscenza reciproca delle due professionalità e il perfetto scambio tra esse produce il risultato finale. La migliore idea televisiva è quella che va in onda, che entra nel mercato e diventa realtà artistica e prodotto industriale.



Nel secondo giorno sulla base delle lezioni precedenti, ogni partecipante avrà il compito di ideare e scrivere un format basato su un tema proposto dal docente e stilare un budget di costo e di vendita. Il miglior format sarà proposto dalla Società LAB ai maggiori network televisivi tutelando l’autore per i suoi diritti d’autore.

La full immersion si sviluppa nell'arco di un intero weekend, dalle ore 10.00 alle 18.00 con un intervallo pranzo di un'ora, e prevede un massimo di 10 partecipanti, a cui è richiesto di portare un proprio pc o i-pad per l’esecuzione del project work.



Il programma completo del corso è disponibile sulla pagina Fb “Associazione Culturale Esplora”.



Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Pierangelo Pettenati al 347.0694258 oppure scrivere a pierangelo.pettenati@gmail.com