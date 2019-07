fast animals and slow kids recupero data

Martedì 16 luglio al Parma Music Park, si recupera il concerto dei Fast Animals and Slow Kids inizialmente previsto per venerdì 12. Il concerto è stato differito per un lieto evento: la nascita della bambina di Alessio Mingoli, il batterista della band. I FASK venerdì hanno comunque suonato - eccetto l'assente giustificato - per il pubblico parmense in acustico, per di più gratuitamente, guadagnandosi ancora una volta l'affetto e la stima dei loro fan. Martedì invece si svolgerà il live regolare, per una "replica" amplificata che si preannuncia imperdibile in cui presenteranno il nuovo disco, Animali Notturni.



La rock band perugina Fast Animals and Slow Kids – nome preso da una gag de I Griffin –, che ha da poco rilasciato un nuovo video, "Radio radio", e l’album "Animali notturni", arrivano a Parma con le migliori intenzioni di un live memorabile, come testimoniato dai vari sold out che li vedono protagonisti e da una loro dichiarazione: “Due anni senza salire su un palco è come trovarsi davanti alla porta di casa e non avere più le chiavi. Abbiamo provato i pezzi del disco nuovo immaginandoceli costantemente dal vivo, ci siamo immaginati i vostri volti che li cantavano a squarciagola, le nostre camicie sudate, gli amplificatori che gridano e ora che la porta si sta di nuovo spalancando, non vediamo l’ora che la realtà torni a superare la nostra fantasia, ancora una volta. Si torna a suonare amici, sarà importante”.