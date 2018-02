felicità in amore: tre incontri per impararla

Migliorare il rapporto di coppia partendo da se stessi. Perché solo la consapevolezza di sé e delle personali caratteristiche, aspettative e fragilità, può portare ad intraprendere percorsi virtuosi con e verso l’altro. Sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, negli spazi del Centro Quintessenza (via Parigi 19/c a Parma), si avrà il primo di tre appuntamenti intitolati “Pillole di felicità”, dedicato al vivere in coppia. L’iniziativa è inserita nella rassegna nazionale “Amori 4.0” (www.amoriquattropuntozero.net), nei percorsi legati a “L’E-book della Felicità” e nel calendario LIDAP Parma (Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e da attacchi di Panico) 2017-18.



A guidare i parteciparti dando loro “Istruzioni per fare un buon uso delle relazioni e dei suoi effetti”, saranno gli psicologi e psicoterapeuti Emanuele Arletti ed Amalia Prunotto, insieme ad Andrea Giuffredi, coach umanista ed istruttore Mindfulness, autore di “Scopri chi sei”, la cui pubblicazione è attesa per il 2018 con Mursia editore.



Leggere i rapporti con nuove lenti, osservare l’altro senza giudicarlo, trasformare le colpe proiettate in responsabilità reciproche. Saranno questi gli obiettivi del workshop che andrà a scardinare le visioni dell’amore precostituite, i miti familiari e le idee di perfezione che si tendono ad avere nel rapporto a due. Giuffredi illustrerà inoltre un modello per migliorare l'autostima attraverso l'identificazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali e sociali ed insegnerà esercizi di Mindfulness.



Attraverso l'esperienza del self-help group, sul modello dei gruppi LIDAP Onlus, il seminario affianca ed integra altri percorsi. Per partecipare, al costo di 80 euro a persona anziché 120, occorre dare la propria adesione ad amalia.prunotto@gmail.com; Tel. 338.2795278. Parte della quota sarà devoluta a LIDAP Parma per le attività associative previste.



Due specifici incontri successivi, gratuiti e di approfondimento per la rilevazione di eventuali criticità e di restituzione, a cura di Emanuele Arletti, andranno poi a completare l'esperienza formativa:



- Martedì 13 marzo ore 20.30-22.00 - Pillole di felicità: secondo step con Amalia Prunotto: “Paura di volare: il gruppo di auto aiuto per... spiccare il volo!” per LIDAP Parma. La proposta è inserita ne “L’E-book della Felicità”.



- Mercoledì 21 marzo ore 20.30-22.00 - Pillole di felicità: terzo step con Andrea Giuffredi.

“Le mie potenzialità: quali ho scoperto? Come le incremento?”

Spazio di approfondimento e di nuove ricerche verso la felicità.







Per altre info:

amalia.prunotto@gmail.com; Tel. 338.2795278; www.amaliaprunotto.com

www.giuffrediandrea.com

www.quintessenza.net

www.amoriquattropuntozero.net

Gallery