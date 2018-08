Ferragosto - giochi e sfide per divertirsi in compagnia

Mettete alla prova le vostre abilità con il Tiro con la Catapulta, la Carambola, il Lancio degli Anelli e tutta una serie di antichi giochi e sfide; un'occasione speciale per passare una giornata divertente con gli amici o con la famiglia!



Ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00



Costo della manifestazione a persona:

Evento tematico: 4 Euro

Visita guidata del Castello + evento tematico: 8 Euro

L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com



Parcheggi più vicini: Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

Casello Autostradale più vicino: Autostrada A15 , uscita Fornovo Taro (a 9 Km dal Castello di Varano)

Come arrivare: Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.

Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.