Ferragosto in crociera sul Grande Fiume con la motonave Stradivari

Mercoledì 15 Agosto 2018 sarà un Ferragosto speciale da trascorrere al Fiume a bordo della Motonave. Stradivari, tra tradizione e originalità: una piacevole gita tra natura, arte e divertimento, navigando in battello sul Grande Fiume. Un tuffo nella natura e nel verde, in un territorio placido, dai ritmi slow, e fuori dal turismo di massa, ma anche un’esperienza nuova e decisamente originale che accontenterà tutti, dai più piccoli agli adulti

In navigazione potrete rilassarvi sul solarium del battello, chiacchierare con l’appassionato Capitano (storico uomo di fiume), rubare scatti fotografici ad una natura generosa e sorprendente…e all’arrivo a Casalmaggiore, gli amanti dell’arte e della cultura ne approfitteranno per una passeggiata nel grazioso borgo di Casalmaggiore … mentre i più bucolici potranno concedersi una piacevole passeggiata lungo l’argine del Fiume. Portate costumi, binocoli e macchine fotografiche e vi assicurerete una giornata speciale!

Si parte dalla Bassa Reggiana, la terra del mondo piccolo di Giovannino Guareschi, la scenografia dei film di

Peppone e Don Camillo, ancora meta di turisti italiani e stranieri che vistano appassionati l’originale museo di Brescello e si immortalano nella piazza della chiesa con la statua di don Camillo. Ci si imbarca a bordo della Motonave Stradivari, il battello fluviale più grande d’Italia, alla mattina, dal porto di Boretto (RE) alle ore 11,30 per arrivare a Casalmaggiore, pranzando in motonave sulla

meravigliosa Terrazza panoramica (lo splendido Ponte Sole Luna)

Per quanto riguarda il pranzo a bordo, sarà una vera e propria celebrazione dei sapori tradizionali del territorio della bassa in un ambiente che pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un calore unico. Il menù sarà semplice e gustoso:

MENU

Prosciutto crudo di Parma DOP accompagnato dal Melone del contadino (Salina di Viadana)

Lasagnetta alle verdure e pesto

Mezze maniche al profumo di mare

Spiedini di pesce spada al forno

Coppa arrosto con patate al forno

Dessert

Acqua, vino rosso/bianco, Caffè

Il menu potrebbe subire alcune piccole modifiche

Il pomeriggio si trascorre a scelta tra relax in motonave o passeggiata per le vie del borgo di Casalmaggiore, o lungo l’argine. Alle ore 16,00 partenza per rientro a Boretto (RE), dove si sbarca alle ore 18,00 circa. Il prezzo a persona è di € 70,00 ed include la navigazione di circa 4 ore con sosta a Casalmaggiore e il pranzo in battello come da menu I ragazzini fino a 10 anni pagano € 40,00 mentre i bimbi con meno di 4 anni viaggiano gratuitamente

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri 333.9043539 (Claudia) o 333.9043511

(Valentina), oppure mandare una mail a info@navigazionefiumepo.it

Per chi volesse concedersi un vacanza più lunga, Il Tour Operator “Il Nuovo Viaggiatore” organizza

pacchetti completi di pernottamento, ingressi museali, ecc.: per informazioni inviare una mail a

info@ilnuovoviaggiatore.it