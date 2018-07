Festa alla club house rugby parma f.c. 1931 - bricklane in concerto

Sabato 7 Luglio a partire dalle ore 20:00 grande festa alla Rugby Parma F.C. 1931 in via Lago Verde 6/A - Q.re Montanara (Parma). Nella nuova Club House, inaugurata lo scorso Aprile e in gestione dal 1 Gennaio 2018 alla Ajolfi Srl, birra e musica dal vivo.



A animare la festa infatti ci sarà la band Indie-pop dei Bricklane. Brani inediti e tante cover internazionali dallo stile British tra Oasis, Blur, Clash e Beatles per un'ora di musica. A seguire DJset dei THE NADORS con musica pop,rock,indie e dance fino a tarda notte.

