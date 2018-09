festa del peperoncino - 21^ edizione

Domenica 14 ottobre, il Podere Stuard ospiterà la ventunesima edizione della Festa del Peperoncino.



A partire dalle ore 9:00 sarà possibile visitare i campi catalogo dove l’Azienda Stuard coltiva da oltre vent’anni le numerose varietà di peperoncino.



Dall’apertura, saranno presenti i PRODUTTORI PICCANTI che vi faranno emozionare con i prodotti a abse di peperoncino accanto alla storica Mostra varietale dell’Azienda Stuard.



Dalle ore 12:00, invece, sarà possibile mettersi a tavola per gustare il pranzo piccante organizzato dal Podere.



Ecco il menù:



ANTIPASTO

Degustazione della salumeria piccante italiana



PIATTO UNICO

Curry di carne e verdure con contorno o in laternativa Cous Cous di verdure (Veg)



DOLCE

Pepper One (panettone al peperoncino) con crema di cioccolato e Habanero





Il pranzo è considerato alla portata di tutti e di piccantezza media (verranno messe a disposizione polveri e salsa per arricchire le preparazioni e soddisfare i palati più coraggiosi).



Il costo è di 12,00 euro a persona bevande escluse.



Se non dovesse bastare, alle 16:00 si darà il via alla storica GARA DEGLI ASSAGGIATORI DI PEPERONCINO… Ne rimarrà soltanto uno!



Siete pronti a vivere un’esperienza al limite delle possibilità umane??