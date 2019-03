Festa della donna al Campus Industry

Venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Campus Industry Music e Idra Eventi – in collaborazione con Parma Awards – presentano un evento tutto al femminile, in cui parte del ricavato sarà devoluto a sostegno del “Centro di Aiuto alla Vita di Parma” e al “Centro Antiviolenza di Parma”. Le associazioni saranno anche presenti al Campus Industry Music per raccontarvi la realtà di una città attiva e concreta a supporto delle donne in difficoltà; una realtà ai più estranea, ma che non elude nessuno dal farne parte.



Il Centro Antiviolenza di Parma è un’associazione di volontariato gestita da un gruppo di donne, fondata nel 1985 e divenuta operativa nel 1991. Il Centro di Aiuto alla Vita nasce a Parma quarant’anni fa con il fine specifico di promuovere la vita cercando di rimuovere gli ostacoli che potevano impedirne la nascita di una nuova.



Sarà ospitata anche l’associazione “Maschi che si immischiano”, che promuove tra gli uomini l'impegno personale (nei contesti familiari, amicali, lavorativi, sportivi, ludici) nell'evitare e prevenire qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica nei confronti delle donne.



Si esibiranno in concerto sul palco del locale di Largo Simonini: Ph6 - (Alternative Rock), Wahnsinn - (Acoustic Duo), Go Away - (Hard Rock), Fucking Cookies - (Punk Rock / Blues), Snei Ap (Alternative Metal). A seguire Dj Set di Vee Tridente per tutta la notte! Apertura porte: ore 22:00, ingresso: 10€.