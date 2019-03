Festa della Donna: un’occasione per dare valore alla quotidianita’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Donne impegnate nella loro professione, che si prendono cura di figli e genitori anziani, che dedicano il loro tempo libero al volontariato o all’impegno politico e civile, donne che riescono, magari con fatica, a ritagliare un po’ di spazio per sé, per interessi e passioni. Un’occasione per dare risalto e valore alla quotidianità con un piccolo ma significativo gesto di riconoscenza a tutte le figure femminili che ogni giorno si impegnano nel lavoro come nella vita privata. Ricordiamo inoltre che a partire da venerdì 8 marzo, riparte la raccolta punti tramite scontrini. Tutti i possessori della Card Eurosia potranno accumulare i loro acquisti e caricare gli scontrini tramite tablet o tramite i totem multimediali del Centro. Gli acquisti registrati verranno restituiti sotto forma di buoni acquisto fino a un massimo di 60 €.