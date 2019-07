Emc2 Onlus presenta



FESTA DELLA LAVANDA 2019

Sabato 20 luglio



Come ogni anno eccoci giunti alla settima edizione della Festa della lavanda nel podere della fattoria di Vigheffio. La giornata comincerà alle 17 con la raccolta collettiva della lavanda, così come in Provenza ci perderemo tra profumi intensi e filari fioriti. Per partecipare alla raccolta bastano solo un paio di forbici, dei guanti e, se vorrai sentirti in Provenza, anche un bel cappello di paglia. Un'ora e mezza di lavoro e il gruppo di raccolta potrà brindare nel nostro chiringuito in compagnia del DUO BAGUETTE e rilassarsi nei confortevoli salottini vintage o stendendo una coperta nel nostro grande podere ombreggiato.



PROGRAMMA



Ore 17

Raccolta della lavanda collettiva



____________________________________________________________



Ore 19 circa

Aperitivo con DUO BAGUETTE

Immaginatevi la Parigi di inizio '900, la colonna sonora ad un film muto e un pic-nic all'ombra di un ciliegio...

Un viaggio tra Francia, Est-Europa e Italia, arricchito da brani originali e improvvisazioni dal sapore swing.

Duo Baguette sono Organetto e Fisarmonica, due strumenti tradizionali che, partendo dalla tradizione, escono allo scoperto per reinventarla e incontrare nuovi linguaggi e forme musicali.

Andrea Branchetti e Nicole Fabbri sono parte del collettivo “Contrada Lamierone”, associazione culturale e omonimo gruppo musicale fondato nel 2010 con all’attivo un disco e concerti in rassegne e festival in Italia e all’estero.

INFO ARTISTI: https://www.facebook.com/duobaguette/



____________________________________________________________





PIC-NIC SUR L'HERBE

Come in un quadro di Manet potrete gustare la vostra cena sdraiati sull'erba … portati una coperta, il tuo cestino da pic-nic e goditi l'atmosfera.



Oppure …



CENA ALLA PICCOLA OSTERIA DI VIGHEFFIO 180

Possibilità di cenare al fresco sotto le lucine

a cura di Coop Avalon

PER INFO PRENOTAZIONI: 393 851 2833



>>> In caso di maltempo l’evento si svolgerà in un’area coperta con tavolate e musica live. <<<



____________________________________________________________



CONSIGLI:

Cerchiamo di eliminare l'uso della plastica. In questo evento avrai quindi la possibilità di acquistare ad un prezzo giusto una tazza con un design speciale da usare per il refill durante tutta la serata, se non vorrai acquistarla riceverai invece un vasetto in vetro con un'etichetta in cui potrai mettere il tuo nome. Se porti con te cose usa e getta assicurati di buttarle negli appositi cestini per la differenziata. Se vuoi assicurarti il tuo posto sull'erba porta una coperta.



____________________________________________________________



>>> INFO EVENTO

g.storiales@emc2onlus - a.testi@emc2onlus.it



in collaborazione con

Fattoria Di Vigheffio, Azienda Usl di Parma