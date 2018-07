festa della lavanda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Emc2 Onlus presenta F E S T A d e l l a L A V A N D A s a b a t o 2 1 l u g l i o 2 0 1 8 >>> PROGRAMMA La giornata comincerà alle ore 17 con la raccolta collettiva della lavanda, così come in Provenza ci perderemo tra profumi intensi e filari fioriti. Per partecipare alla raccolta bastano solo un paio di forbici, dei guanti e modalità collaborativa attiva. Un'ora e mezza di lavoro e il gruppo di raccolta potrà brindare nel nostro chiringuito e rilassarsi nei salottini vintage. ____________________________________________________________ >>> ore 19 FAKE JAM vi riempiranno di energia con il loro funk/jazz/soul coinvolgente. 7 elementi: batteria, chitarra, percussioni, basso, tromba, sassofono e voce. chi sono: FACEBOOK – https://www.facebook.com/fakejamband/ YOUTUBE - https://www.youtube.com/channel/UCdaSkxk1ammVkHbBNgy7EDQ INSTANGRAM – https://www.instagram.com/fakejamband/?hl=it SITO WEB – www.fakejamband.com ____________________________________________________________ >>> PIC-NIC SUR L'HERBE Come in un quadro di Manet potrete gustare sdraiati sull'erba i cestini preparati dalle sapienti mani di Vanja e Federico dell'osteria della Fattoria Di Vigheffio Abbiamo pensato a 2 tipologie di cena, una vegan e una onnivora. Prenotate quella che vi garba di più e scrivete a: a.testi@emc2onlus.it indicando il numero dei cestini, il menu prescelto, un telefono e i vostri dettagli entro e non oltre mercoledì 18 luglio. MENU VEGAN €17 • Cous cous con pesto di rucola, semi di zucca e girasole, olive nere, pomodorini • Torta salata di farro e fiori di lavanda, patate e zucchine • Hummus di ceci con erba cipollina spezie e crostini • Torta di mele vegan e fiori di lavanda • Acqua MENU ONNIVORO €17 • Crostoni di robiola, speck e fiori di lavanda • Cous cous alla curcuma con zucchine e pomodorini • Hummus di ceci con erba cipollina spezie e crostini • Crostata di prugne e lavanda • Acqua !!! Gran parte della verdura contenuta nei menu che vi proporremo proviene dal progetto di agricoltura sociale di Emc2 Onlus che in questo stesso podere ha avviato un complesso di attività produttive e percorsi riabilitativi a sostegno delle autonomie !!! ____________________________________________________________ E poi … qua e là … troverete angoli di relax alla lavanda ... >>> INFO a.testi@emc2onlus.it www.emc2onlus.it FB: @Emc2Onlus in collaborazione con Fattoria Di Vigheffio Azienda Usl di Parma con il contributo di: Assicoop Emilia Nord