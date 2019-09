Festa della Polenta di Soragna

Torna a Soragna il weekend più goloso dell'anno! É protagonista la polenta... ma non solo!

SABATO 28 e DOMENICA 29 SETTEMBRE PARCO AREA FESTE di via Veneto

- Sabato sera e domenica tutto il giorno al PALAPOLENTA le specialità tipiche a base di polenta, maiale e tanto altro...

Asinina con polenta

Guancialino con polenta

Polenta Consa al ragù

Polenta Fritta

Polenta e Gorgonzola

Stinco intero

Spalla cotta

Mariola

Hamburger di Strolghino

Patatine fritte

Dolci



SABATO CONCERTO DE I RAGAZZI DEL TUGURIO



DOMENICA

- Villaggio Medievale con:

Tiro con l'arco

Spettacolo di falconeria con rapaci

Giri a cavallo nel parco

- Mercatino con bancarelle di prodotti alimentari e artigianato

- Esposizione di Trattori d'epoca e oggetti "di una volta"

- Gonfiabili e Truccabimbi per i più piccoli

- Domenica spettacolo del gruppo NEXT STEP COUNTRY

- Domenica PER UN PUGNO DI CICCIOLI la sfida dei norcini a preparare il cicciolo più buono con assaggi gratuiti!



- Domenica ore 16 COTTURA DELLA POLENTA GIGANTE al ragù con distribuzione gratuita!



- Tutti gli eventi sono ad INGRESSO GRATUITO