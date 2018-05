Festa delle Oasi Wwf a Cronovilla

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

h 9,45 Accoglienza visitatori

h 10 Visita guidata

h 11 Liberazione di uccelli curati e recuperati dal CRAS Rifugio Matildico di S. Polo d’Enza

h 11,30 Caccia al tesoro (attività per bambini, quota di partecipazione € 3 a testa, gratuita per i soci wwf)

h 13 Picnic (pranzo al sacco a carico dei partecipanti)

h 15 Visita guidata





Si consiglia di portare acqua, cappello, scarpe chiuse, repellente per insetti