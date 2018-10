Festa di autunno delle Fattorie Didattiche

Arriva l'autunno? E noi festeggiamo con i bambini in fattoria! Torna per la seconda edizione la festa di autunno organizzata dall' Associazione fattorie didattiche di Parma che ha preparato una splendida giornata di laboratori all'aria aperta. Passata l'afa estiva potrete scoprire il fascino della bassa parmense accolti nella corte della Fattoria Cascina Bodriazzo di Zibello dove ci troverete dalle 10 alle 18.00 eccezionalmente tutti insieme per proporvi:



Il re del bosco: La ricerca del tartufo e il laboratorio del pane.

Fattoria La Daina Bianca



-Passeggiata al fiume Po Fattoria Cascina Bodriazzo



-La casa dei contadini Fattoria Cascina Bodriazzo



-Dal latte al formaggio, con laboratorio del gusto. Fattoria Ciao Latte (solo al pomeriggio)



-Le api e il miele

Fattoria Le Colline della Luna



-L’Orto in bottiglia

Fattoria Cotti



-Costruiamo un acchiappasogni con elementi del bosco e dei campi

Fattoria La piccola Bajarde



-Sale alle erbe aromatiche biologiche

Fattoria Il Gelso (solo al pomeriggio)





L'ingresso con la possibilità di partecipare poi ai laboratori prevede un contributo di 5 euro a persona (bambini e adulti). Sarà inoltre possibile vedere liberamente gli animali della Cascina Bodriazzo. I laboratori sono ad esaurimento posti e senza necessità prenotazione.

Sarà possibile rimanere a pranzo con torta fritta e salume a porzione consumati su sotto al portico, sempre senza necessità prenotazione. Per chi volesse fermarsi invece per un pranzo completo al ristorante è necessario riservare un tavolo al numero 3496677217.

La festa di autunno è organizzata all'interno della giornata mondiale dell'alimentazione pertanto alcuni laboratori affronteranno il tema dello spreco di cibo. Per informazioni: cascinabodriazzo@hotmail.com

Adriano 3485550472

