festa di natale per gli amanti di baseball e softball

Sabato 14 dicembre dalle 17.00 alle 19.30 festa di Natale aperta a tutti gli appassionati di Baseball e Softball presso la sede del Junior Parma B.C. in via Parigi, 42 a Parma.



Un'occasione per farsi gli auguri e brindare tutti insieme con la possibilità di prenotare gratuitamente una prova di baseball o softball.



Per ulteriori informazioni contattare il 335 5344616 o visitare la pagina Fb "Junior Parma B.C."