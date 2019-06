festa sociale 2019

Andiamo a presentare il programma della edizione 2019



Tutte le serate si terranno presso il Campo Sportivo di Santa Maria del Piano in Lesignano de' Bagni (PR)



Dom 23/06 - TORTELLATA DI SAN GIOVANNI con LUCA CANALI



Ven 28/06 - Disco anni 90 con 90 TO DANCE GENERATION

Sab 29/06 - Orchestra Spettacolo CASTELLINA PASI

Dom 30/06 - Orchestra Spettacolo OMAR CODAZZI



Ven 5/07 - Disco anni 70/80 con TARO TARO STORY

Sab 6/07 - Orchestra Spettacolo DIEGO ZAMBONI



Ven 12/07 - Serata Latina con LATINO AMERICANO

Sab 13/07 - Orchestra Spettacolo MIRCO GRAMELLINI

Dom 14/07 – GRANDE ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI



TUTTE LE SERE:

💃🏼 Musica dal vivo e grande pista in acciaio per i nostri ballerini

🍽 Cucina Tradizionale

🍤 Specialità di Pesce (no al venerdì)

🍕 Venerdì sera PIZZA

👨🏼‍🍳 Servizio al Tavolo

🍺 Servizio Bar

🅿 Ampio Parcheggio



Per Info:

📞 389.4580692

Facebook: Associazione "Il Quadrifoglio"

Evento FB: https://www.facebook.com/events/423121084939362/?active_tab=about