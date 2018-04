Feste, passeggiate, cultura: c'è tutto nel week end

Venerdì 13



Ex ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Il palazzo del viceré, di Gurinder Chadha. Iniziativa riservata ai maggiori di 55 anni fino a esaurimento posti.



Un concerto, un quadro Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Sarah Giannetti al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Fondazione Teatro Due: stagione di prosaViale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Teatro para minutos, di Juan Mayorga, regia di Gigi Dall’Aglio. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Marco Angius, con Emauele Arciuri al pianoforte, musiche di Sostakovic, Pizzetti, Daugherty e Janacek. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 –

0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it



La notte dei Boschi Parco dei Boschi di Carrega – Sala Baganza

Escursione alla scoperta dei rapaci notturni al Parco Boschi di Carrega. Ritrovo e partenza alle 19.30 a Sala Baganza (in sede di prenotazione verrà comunicato il luogo esatto di ritrovo). Ritorno alle 22.00 circa a Sala Baganza. Costo adulti e ragazzi oltre i 16 anni euro 8,00; bambini e ragazzi (fino a 15 anni compiuti) euro 5,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3383745332 - segreteria.emiliaromagna@fsnc.it Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente l'escursione.



Sabato 14



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita

la prenotazione tel. 0521607791.



Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Teatro para minutos, di Juan Mayorga, regia di Gigi Dall’Aglio. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Nuove atmosfere Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Marco Angius, con Emauele Arciuri al pianoforte, musiche di Sostacovic, Pizzetti, Daugherty e Janacek. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 – 0521391372 – www.biglietteriatoscanini.it



Teatro del Cerchio: stagione serale Via Pini, 16/A

Alle 21.00 va in scena Le mal du siècle. Per informazioni tel. 3318978682 –

info@teatrodelcerchio.it



Serata al Parco: stagione di prosa Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena Personale. Politico. Pentothal. Opera rap per Andrea Pazienza. Ingresso intero euro 14,00; ridotto euro 12,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521989430.



Nessun dorma: stagione di prosa Teatro di Fontanellato

Alle 21.00 va in scena Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco. Ingresso intero euro 12,00. Per informazioni tel. 3274089399.



Teatro Verdi: stagione di prosa Busseto

Alle 21.00 va in scena Sott’a chi tòcca, spettacolo dialettale con la Famija Pramzana. Per informazioni e biglietti tel. 052492487.



Domenica 15



Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.



Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 per Un museo a misura di bambino Realizzare un quadro/2: la cornice (dai 6 anni in su), a cura di Rosanna Spadafora. Ingresso gratuito. Per informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it



Musica al museo Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 16.00 concerto dal titolo Compagni di leggio. Incontri musicali nella Prima scuola di Vienna, musiche di Vanhal, Haydn, Mozart, Beethoven, con Mario Lacchini, flauto - Aya Azegami, fortepiano. Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. La

prenotazione è consigliata tel. 0521233727.



Teatro Regio: stagione concertistica Strada Garibaldi, 16

Alle 17.00 concerto con Katia Labèque e Marielle Labèque al pianoforte, Raphael Seguinier alla batteria e Gonzalo Grau alle percussioni, musiche di Gershwin, Glass e Bernstein. Per informazioni e biglietti tel. 0521203999.



Fondazione Teatro Due: stagione di prosa Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 va in scena Teatro para minutos, di Juan Mayorga, regia di Gigi Dall’Aglio. Per informazioni e biglietti www.teatrodue.org tel. 0521230242.



Mercatino dell’antiquariato con mostra Fontanellato d’altri tempi Fontanellato

Dalle 8.00 alle 18.30 mercato di antichità, collezionismo, vintage retrò e modernariato, rigatteria e oggettistica attorno alla Rocca. Per informazioni tel. 0521829055 - rocca@fontanellato.org



Aria di Primavera Centro storico - Collecchio

Dalle 9.30 alle 19.00 il mercato del verde con espositori di fiori e piante, alberi da frutta e verde. Inoltre, passeggiate sui pony dell’azienda agricola Malacarne (a euro 3,00 al giro),giochi gonfiabili, torta fritta, auto storiche della Scuderia Piloti del Ducato ed i laboratori verdi del

Vivaio Scodogna. Per informazioni tel. 0521301266.



E' festa al Museo Guatelli Museo Ettore Guatelli - Ozzano Taro

Dalle 15.00 alle 18.00 visite guidate al Museo a cura dell’Associazione Amici di Ettore Guatelli (ogni trenta minuti, la prenotazione non è necessaria). Durante il pomeriggio canti e musiche dall'Appennino tra Liguria ed Emilia. Alle 15.30 per i più piccoli il laboratorio Ti faccio le

scarpe: per bambini dai 6 anni, contributo euro 5,00 a bambino, prenotazione gradita tel. 0521333601 oppure e-mail a info@museoguatelli.it Alle 16.00 presentazione dell’esposizione In assenza di corpi. Collezioni di una collezione, a cura di Mario Turci. Dalle 16.00 spazio ristoro della Cantina del Museo Guatelli. Per informazioni tel. 0521333601.



Stagione Teatro Ragazzi al Teatro alla Corte

Corte di Giarola - Collecchio Alle 16.30 va in scena Bzzzzzz – L’asina sull’isola, operina per fiati e ombre, dai 4 anni. Ingresso intero euro 8,00; ridotto under 14, over 65 e soci Coop euro 6,00. Per informazioni e prenotazioni info@associazioneuot.it - tel. 3466716151.