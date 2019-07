Festival degli Orsanti sabato 3 e domenica 4 agosto

ompiano uno dei “Borghi più belli d’Italia “ e patria degli Orsanti ospiterà una giornata dedicata a far rivivere nel paese medioevale mercatino, botteghe, musica e artisti di strada in un contesto di teatro a cielo aperto.

Gi artisti di strada sono a livello internazionale attori senza teatro, saltimbanchi, mangiafuoco, acrobati, burattinai, ventriloqui, musicisti e l’immancabile torta fritta nella bellissima piazza di Compiano riempira’ la giornata di divertimento anche per i più piccoli.

Le antiche botteghe e il mercatino esporranno mostre e artigianato per le decoratissime vie del borgo.

Il Festival e' organizzato dall'associazione "La Banda degli Orsanti" capace di trasformare un piccolo centro storico del parmense in un paradiso di arte, ecologia, colori e musica!