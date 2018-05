Festival dei Talenti 2018: Notte Bianca della creatività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Er.Go, l’Azienda per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna, da quattro anni organizza il Festival del Talenti, vetrina di espressione artistica per i suoi studenti, in alcune sedi universitarie della regione. Giovedì 10 maggio la manifestazione verrà proposta a Parma, per il secondo anno consecutivo in Vicolo Grossardi e con una formula sinergica: Er.Go e il Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Università di Parma, in collaborazione con le Associazioni studentesche presenti nel complesso, daranno vita a una serata di intrattenimento e spettacolo, aperta a tutti con ingresso libero e gratuito. A partire dalle ore 18, e fino alle 23, la terrazza, lo studio di registrazione di RadiorEvolution e le sale di Vicolo Grossardi 4 faranno da palcoscenico alle diverse performance, in un evento all’insegna dell’arte e della musica. Tra i protagonisti, il Centro universitario teatrale (CUT), un gruppo di teatro che reciterà in inglese e band musicali afferenti al CAPAS, che si alterneranno agli studenti Er.Go, tra cui l’Associazione studentesca “Mythos”, impegnati in esibizioni di musica, canto, pizzica, Kizomba e teatro.