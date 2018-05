Festival del biologico e del prodotto locale

Il Fetival del Biologico del Prodotto Locale è un evento organizzato da FederBio in collaborazione con l'Azienda Agraria Sperimentale Stuard di Parma dedicato alla presentazione delle realtà più significative del nostro territorio sia come produzioni biologiche certificate, sia per quelle che rispecchiano innovazione e tipicità in ambito agroalimentare.





La manifestazione prevedrà, dal mattino, il mercato dei produttori organizzato all'interno degli spazi dell'Azienda Agraria Sperimentale Stuard di Parma arricchito con momenti di divulgazione dedicati ai benefici del bio e alla promozione di produttori bio e locali attraverso conferenze e degustazioni di prodotti proposti all'interno del mercato. Nel corso della giornata sono previste numerose visite di autorità locali che prenderanno parte ai momenti di divulgazione sul biologico e sull'agricoltura locale.





L'evento avrà una durata di un giorno intero, dalla mattina alle 9:00 al pomeriggio alle 19:00.





Il pranzo in azienda sarà organizzato dagli stessi produttori partecipanti alla manifestazione in collaborazione con l'Azienda Stuard che realizzeranno un pic nic a cestino in campagna.





Durante tutta la giornata sarà presentato il Portale del Bio, sito web che sarà la vetrina del Biologico della Regione Emilia Romagna.