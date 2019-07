festival internazionale della lettura di viaggio a parma

Venerdì 5 luglio alle ore 19,00 tappa parmigiana del Festival Internazionale della letteratura di viaggio ai Diari di bordo per "E state nel borghetto".



Giunto alla sua IV edizione, il Festival vedrà numerosi appuntamenti in tutta Italia prima delle celebrazioni conclusive in Sardegna, con anteprime in diverse città e sinergie con numerose librerie e realtà culturali. Anche quest'anno i Diari di bordo collaboreranno con il Festival Internazionale della letteratura di viaggio ospitando un incontro doppio venerdì 5 luglio. A partire dalle 19 con Antonio Boschi e due musicisti dei Best Before War, Matteo Scheggia e Giorgio Alfano, la presentazione del nuovo libro di Antonio Boschi e Lorenz Zadro, edito da Arcana, Blues Pills e altre storie e, nella seconda parte, presentazione di Ctrl - Persone, luoghi e altre storie, Gli ultrauomini con il direttore Nicola Feninno.



Blues Pills e altre storie è un’opera dicata alla musica afroamericana con uno stile chiaro ma volutamente leggero ed essenziale. La prima parte è dedicata alle origini, gli stili, i musicisti di riferimento e la situazione del blues in Italia; la seconda ripercorre alcuni aspetti al di fuori della musica ma che con la stessa hanno un legame fondamentale: “le altre storie”, con una bibliografia, una filmografia e una guida all’ascolto a chiudere il volume. Lorenz Zadro, veronese, è chitarrista, autore, collezionista e cultore del blues. Collabora attivamente con numerose riviste musicali specializzate e periodici locali. Nel 2010 ha fondato Blues Made In Italy e, nel 2015, la società A-Z Blues, coordinando molti progetti legati al mondo dell’American Music in Italia e all’estero, offrendo servizi e consulenza ad artisti, live club, festival ed enti nel settore dello spettacolo. Antonio Boschi, parmigiano, ha fondato l’associazione Roots-way, ideatrice dell’omonimo Festival premiato nel 2009 dalla Blues Foundation come migliore a livello europeo. È uno dei responsabili dell’European Blues Union e da circa dieci anni collabora con la rivista «Il Blues». Assieme a Lorenz Zadro e Davide Grandi ha fondato la società A-Z Blues.



Ctrl - Persone luoghi e altre storie con Nicola Feninno, il nuovo numero Gli ultrauomini. Terrestri d’Italia in contatto con altre dimensioni, che segue la pubblicazione, nel 2018, di Stiamo scomparendo - Viaggio nell'Italia in minoranza, primo libro reportage di una collana di libri firmati CTRL Books. Gli ultrauomini. Terrestri d'Italia in contatto con altre dimensioni acchiude un reportage fotografico durato tre anni, a cura di Michela Benaglia, 11 reportages narrativi a cura di: Giulia Callino, Maura Chiulli, Valerio Millefoglie, Alessandro Monaci, Angelo Mozzillo, Sofia Natella, Donato Novellini, Luca Pakarov, Martino Pinna, Matteo Trevisani, Paolo Zardi e un gran centrifugato finale di ultraumanità. Un libro-reportage di incontri ravvicinati con terrestri d’Italia che vanno ultra: a partire dal gestore di un’agenzia di pompe funebri di Mirandola, in provincia di Modena, che fornisce servizi di ibernazione. Tradotto: congela i cadaveri dei richiedenti e li spedisce in Russia in un centro specializzato di criogenesi (pratica legalizzata in quel paese), dove i corpi riposeranno in silos, a meno 196 gradi, in attesa di una “resurrezione” per intercessione della tecnologia. E poi reportage da un convento di suore di clausura, dalle viscere della terra, da una sala operatoria, dalla casa di un “alieno di paese”, da una panchina su cui siede un cyborg ventiduenne, da un salottino in cui un maestro della Quarta Via beve il caffè, da un ufficio comunale in cui lavora una donna wrestler, da una conferenza di Persone Altamente Sensibili, dalla cameretta di una tanatoesteta, dalle spiagge dove un pensionato va a caccia di messaggi in bottiglia.

