festival it.a.ca ai diari di bordo con benfatto

Giovedì pomeriggio 4 OTTOBRE siamo eccezionalmente Aperti per ospitare

alle ore 18.00 il Festival IT.A.CÀ con la presentazione alla libreria Diari di bordo del libro di Alessio Alberini "Benfatto. Innovare e crescere con la sostenibilità ".



A dialogare con l'Autore sarà Andrea Merusi, biologo e coordinatore dell’edizione parmense del Festival del Turismo Sostenibile “IT.A.CA'”.



La nona edizione di IT.A.CÁ, il festival dei migranti, viaggiatori e del turismo responsabile, arriverà il 2 Ottobre a Parma, per una settimana incredibile di eventi, degustazioni, proiezioni di film ed itinerari a piedi o in bicicletta.Il festival IT.A.CÁ è diventato negli anni un punto di riferimento per il turismo responsabile in Italia e per molte realtà turistiche che svolgono la propria attività seguendo i valori dello sviluppo sostenibile. Nell’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile il festival assume un valore ancora maggiore e, nel suo viaggio tra diverse città italiane, per la terza volta torna a Parma, che si sta affermando sempre più come città turistica, per interrogarsi su come è possibile scoprire e valorizzare le tantissime eccellenze del territorio in modo eco-sostenibile.

E per la Terza volta la presentazione di un libro ai Diari di bordo di borgo Santa Brigida. Questa volta la scelta è caduta su " Benfatto. Innovare e crescere con la sostenibilità", l’ultimo saggio di Alessio Alberini uscito a marzo per Primiceri Editore .



"Cercasi uomini per viaggio rischioso. Paga bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa oscurità. Incolumità e ritorno incerti". (Ernest Shackleton) Questo annuncio, apparso sul Times nel 1914, era il job posting per la ricerca dell'equipaggio necessario alla spedizione diretta verso quella che al tempo era l'ultima frontiera dell'esplorazione. Il continente antartico. Che cosa c'entra tutto ciò con il marketing, la sostenibilità e la bellezza? Ben rappresenta la sfida per uno sviluppo sostenibile a cui aziende e imprenditori devono sottoporsi. Ne descrive il senso. In Italia ci sono già centinaia di Aziende, Marche e Persone che hanno deciso di partire per "fare l'Impresa" e fare dello sviluppo sostenibile la loro terra inesplorata. Una terra di eccellenza rinascimentale, dove il bello, il Benfatto, l'utile e con uno scopo, sono la regola e non l'eccezione. "Alcune di queste aziende ho avuto la fortuna di incontrarle e in queste pagine ne racconto la sfida. E disegno le mappe che hanno utilizzato per fare l'Impresa. Piccoli eroi del nostro tempo che si muovono tra tra economia circolare, design thinking e storytelling con leggerezza, precisione e determinazione".



Alessio Alberini lavora come consulente indipendente per le PMI, sviluppando e realizzando progetti di branding, di greenmarketing e di digital marketing. Applicando i principi del design thinking e dello storytelling per un marketing che sia il lato smart della marca. Svolge attività di divulgazione partecipando ad eventi e seminari, svolgendo attività didattica in azienda o enti di formazione. Ha imparato sul campo a farlo, nel suo ruolo di strategic planner in diverse agenzie di comunicazione: Longari&Loman, BDDP, Energy Project, Industree e AD Store. Nel 2009 è stato tra i fondatori di Greenbean, la prima agenzia italiana dedicata esclusivamente al marketing e alla comunicazione della Sostenibilità. TIPIC “a design company” è la sua attuale casa.