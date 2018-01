Février Rouge - 2^ edizione

Un viaggio nel mondo della seduzione e del romanticismo, spaziando tra immagini, gusto, danza e letteratura.

Parteciperanno autrici e autori romance, ci saranno break di gusto (e non solo) e per chi vorrà partecipare, è prevista una cena con spettacolo, il sabato sera.

Sarà a disposizione un'area “firma copie”, dove autrici e autori potranno incontrare i lettori e firmare i propri cartacei, nel caso venderli, scattare foto e firmare autografi.

Sarà un’occasione per incontrarsi, scambiare opinioni e idee e condividere emozioni insieme.



Appena disponibile, sarà pubblicato il programma.



Partecipate!



Per chi volesse prenotare per la notte, vi indichiamo due strutture della zona, a cui potete fare riferimento:



http://www.residencesantantonio.it/

https://www.facebook.com/Hotel-Padus-Meublé-191860514166604/?fref=ts



INDICAZIONI STRADALI:

Da MILANO o BOLOGNA : Dall'autostrada del Sole A1 uscire al casello di Parma, percorrere la SS 343 in direzione Colorno, giunti all'altezza della frazione Rivarolo seguire le indicazioni per Trecasali.

Da BRESCIA : Dall'autostrada A21 uscire a Cremona, seguire la direzione Mantova, continuare sulla SS 10 e seguire le indicazioni per San Secondo, poi per Trecasali.

Da LA SPEZIA : Percorrere l'autostrada della Cisa A15 in direzione di Parma, uscire al casello Parma Ovest, seguire la direzione Ponte Taro, prendere la SS 9 "Via Emilia", dopo Ponte Taro continuare in direzione San Pancrazio, seguire le indicazioni per Viarolo e poi per Trecasali.

Da PARMA : Percorrere la SS 343, giunti all'altezza della frazione Rivarolo seguire le indicazioni per Trecasali.



A chi arrivasse in treno alla stazione di PARMA o REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA chiediamo di prendere contatti con noi per organizzare gli spostamenti.