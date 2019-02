Fidenza: il 24 febbraio si corre la 22° edizione della Sojasun Verdi Marathon

Inizia il conto alla rovescia per la “Sojasun Verdi Marathon”, la gara podistica, giunta ormai alla 22°edizione, organizzata da quest’anno dalla PARMARATHON ASD, con la collaborazione, in qualità di main sponsor, del brand di prodotti vegetali Sojasun e il patrocinio dei comuni di Salsomaggiore Terme, Fidenza, Fontanellato, Soragna e Busseto.



L’appuntamento del 2019 è per domenica 24 febbraio in Viale Matteotti a Salsomaggiore Terme. Cornice della gara, che si snoda per 42km e 195mt, le ‘Terre Verdiane’, così chiamate in riferimento ai luoghi natii del noto compositore italiano Giuseppe Verdi: la partenza dalla rinomata Salsomaggiore, le successive tappe a Fidenza, Fontanellato, Soragna e Roncole Verdi, fino all’arrivo nella suggestiva piazza centrale di Busseto.



Come per le scorse edizioni, nella stessa giornata, si svolgono, inoltre, altre 3 gare: la “Mezza Maratona 21 km e 97 metri” con l’arrivo segnato dalle magnifiche mura della rocca di Sanvitale di Fontanellato, la “30km del Principe Diofebo” con un suggestivo percorso nelle sale affrescate della rocca Meli Lupi di Soragna e la 10 km Salso-Fidenza, quest’ultima aperta anche con variante non agonistica.



Le iscrizioni – che si chiuderanno il 21 febbraio - hanno già superato quota 1.600 partecipanti, a dimostrazione che la gara podistica negli anni è sempre più conosciuta ed apprezzata dagli sportivi.



La competizione è chiamata “Sojasun Verdi Marathon”, data la sponsorship da ormai 4 anni, del brand internazionale di prodotti vegetali Sojasun, che ha la sede italiana proprio a Fidenza, una delle città coinvolte nel percorso della maratona.