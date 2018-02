fiera del disco e cd fontanellato

All'interno della Rocca di Fontanellato di Parma, posto artisticamente e storicamente bellissimo, si svolgerà la terza Edizione della Fiera del Disco e Cd. Questo in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato della 3^ del mese.

Si potrà vendere, scambiare, aquistare 33 giri, 45 giri, cd e altro!!!!

INGRESSO è GRATUITO..........(FREE ENTRY).



Per INFO, adesioni, partecipazioni e prenotazioni, chiedere al 347-7121144 o 333-5660181, oppure via email germano.malanca@alice.it