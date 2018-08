Fiera della Fontanina e della Spalla cotta

Prodotti tipici, mercatini, arte, musica, spettacoli, luna park e fuochi d’artificio: si presenta come sempre ricca di iniziative la Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo, giunta quest’anno alla 62° edizione. Da giovedì 23 a martedì 28 agosto torna infatti la grande festa dedicata alla prelibata Spalla Cotta (che durante la manifestazione potrà essere degustata nella versione calda e tagliata a mano, come vuole la tradizione) e della Fortanina, tipico vino rosso frizzante della zona, dalla bassa gradazione e dall’inconfondibile dolcezza che invita all’assaggio.

Per tutto il periodo della fiera, i visitatori potranno assaporare i due prodotti tipici in abbinamento tra loro o accompagnati da altre specialità locali, lungo le vie del centro storico e nei ristoranti, bar e aree ristoro della manifestazione, passeggiando fra le bancarelle del mercatino alimentare e dell’ingegno, oppure partecipare a una delle numerose attrattività in programma, fino all’attesa serata conclusiva, quando tutto il pubblico potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico nell’area del luna park. La Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo è promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni e le Contrade del paese e organizzata da Edicta eventi.

Fra le novità di quest’anno, spicca la gradita partecipazione del paese di Cascia, uno dei borghi dell’Umbria gravemente colpiti dal terremoto del 2016, che grazie alla presenza di un pool di bancarelle provenienti da quella zona, proporrà in degustazione i suoi prodotti tipici, in uno scambio e incontro culinario con le bontà emiliane. In particolare da venerdì a martedì si potranno assaporare la selezione di salumi e formaggi provenienti direttamente dal comune di Cascia, la cui vendita darà l’avvio a una raccolta fondi a favore dell’Associazione L’oasi onlus – Cascia per la tutela dei disabili, mentre sabato e domenica altri espositori di specialità enogastronomiche e di artigianato di Cascia, arricchiranno lo spazio attorno alla piazza della Rocca, completando il mercatino in paese.

L’area centrale della fiera resta come sempre piazza Mazzini, ai piedi del castello, dove l’area ristoro sarà gestita dalla Contrada del Grillo. Sempre qui si alterneranno sul palco i concerti di: Reggae Kinky People (giovedì 23), il rock de Il Diavolo e l’Acqua santa (venerdì 24), Tree Gees tribute band dei Bee Gees e a seguire Human After All con il tributo ai Daft Punk (sabato 25), la musica latina dei Sismica Disco Hits con la danza dei Cohiba (domenica 26), ballo liscio con Orchestra Marco e Alice (martedì 28).

La domenica sarà inoltre la serata dedicata al nuovo musical della Compagnia La Fabbrica del Piccolo Circo che quest’anno proporrà, nel giardino interno della Rocca, Tarzan Il Re delle scimmie (con replica il lunedì). Nel corso della manifestazione, cene a tema con musica e spettacoli si alterneranno negli altri punti e locali del paese, lungo le vie Roma e Garibaldi e l’antico maniero sarà aperto per visite guidate. Non mancheranno lo sport unito al piacere per la buona tavola con la 2° Staffetta della Spalla Cotta e il divertimento per i più piccoli con le giostre del luna park.

PROGRAMMA COMPLETO 62° FIERA DELLA FORTANINA E DELLA SPALLA DI SAN SECONDO

Giovedì 23 agosto

Ore 21, via Roma – STICKY FINGERS

Ore 22 piazza Mazzini – KINKY PEOPLE (tributo a Bob Marley)

Venerdì 24 agosto

Ore 20, piazza Garibaldi – STAFFETTA DELLA SPALLA COTTA

Ore 21, via Roma – DI BENEDETTO TRIO

Ore 21 piazza Martiri – CONCERTO LIRICO CORALE DON FURLOTTI

Ore 21 via Garibaldi – CONCERTO ROCK

Ore 22,30 piazza Mazzini – IL DIAVOLO E L’ACQUA SANTA

Ore 24 piazza Mazzini – BNOISE DJ SET

Sabato 25 agosto

Ore 19 piazza Mazzini – BAMBOLBì l’orchestra dei ragazzi

Ore 21,30 piazza Martiri – SERATA LATINA CON CHANGODANZA

Ore 21,30 via Garibaldi – DANIELE CUSUMANO DJ LIVE

Ore 22 piazza Mazzini – TREE GEES (tributo ai Bee Gees)

Ore 24 piazza Mazzini – HUMAN AFTER ALL (tributo ai Daft Punk)

Ore 1,30 piazza Mazzini – BNOISE DJ SET

Domenica 26 agosto

Ore 21 parco della Rocca – Musical TARZAN RE DELLE SCIMMIE

Ore 21,30 piazza Martiri – GERMANO DJ RGB STORY

Ore 21,30 piazza Mazzini – SISMICA DISCO HITS

Lunedì 27 agosto

Ore 21 via Roma – NEW STANDARD DUO

Ore 21 parco della Rocca – Musical TARZAN RE DELLE SCIMMIE

Martedì 28 agosto

Ore 21 piazza Garibaldi – CONCERTO ESTIVO DELLA BIG BAND

Ore 21 piazza Martiri – CHANGODANZA

Ore 21,30 piazza Mazzini – Ballo liscio con ORCHESTRA MARCO & ALICE

Ore 23,15 GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO

INOLTRE

Rocca dei Rossi di San Secondo

Visite guidate con orario continuato dalle 10 alle 20 sabato 25 e domenica 26 agosto

Artista del Vetro

Esibizione creativa di beads nel Torrione della Rocca dei Rossi domenica 26 agosto dalle 17 alle 20. Ingresso libero

Aemilia Bricks

Esposizione di creazioni in mattoncini Lego presso l’Oratorio Parrocchiale di via Repubblica, sabato 25 agosto dalle 16 alle 23 e domenica 26 agosto dalle 9 alle 18. Ingresso libero

Museo Agorà Orsi Coppini

Sabato 25 e domenica 26 agosto apertura dalle 10 alle 13 e della 15 alle 18

GLI STAND GASTRONOMICI

Bar Sant’Angelo Piazza Martiri

Sabato 25, domenica 26 e martedì 28 agosto: cena con degustazione di prodotti tipici.

Non solo Bar Via Garibaldi, 114

Da venerdì 24 a martedì 28: dalle 19 torta fritta, spalla cotta e cruda, salumi

Nuova Pasticceria Lady Via Garibaldi, 37

Aperitivo dal venerdi al martedì dalle ore 18,30 e degustazione con musica venerdi

Forno Panetteria Magnani Via Garibaldi, 22

Sabato 25 e domenica 26: dalle 20 tortelli di erbetta, salumi e anatra muta

Trattoria Angedras Via Roma, 31 / Piazza Racchetta

Da giovedì 23 a martedi 28 cena in piazza dalle ore 19,30

Bar la Fata e la Strega Via Roma

Colazione, pranzo, aperitivo e cena sotto i portici da giovedì 23 a martedì 28

La Cantina Golosa Piazza Mazzini, 1

Da giovedì 23 a martedi 28 pranzo e cena con vista

Contrada del Grillo Piazza Mazzini

Da giovedì 24 a domenica 26 e martedì 28 agosto: cena sul prato dalle 19 in collaborazione con macelleria Mantovani e cocktail bar

Contrada Trinità Via Garibaldi, Leone d’Oro

Sabato 25 e domenica 26, martedì 28 dalle ore 19 tortelli di spalla, torta fritta e spalla cotta. Domenica 27: ore 12 pranzo, dalle 17 torta fritta

Contrada Dragonda Piazza Martiri

Sabato 25, domenica 26 e martedì 28 dalle 19 cena con menù tipico sansecondino e i veri arrosticini abruzzesi. Spazio bar con vini locali e birre artigianali.

Domenica 27: ore 11,30 torta fritta e spalla cotta; ore 16,30 bar e merenda con pupazzetti di torta fritta con Nutella offerti ai bambini

Circolo Anspi - Oratorio Via Repubblica, 5

Domenica 26 agosto: 9-20 torta fritta, zeppole e spalla cotta