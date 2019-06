fiera grossa di rigoso

Come ogni anno, nell'ultima domenica di giugno, a Rigoso si festeggia l'antica tradizione del grande mercato. Una festa che celebra il paese per quello che un tempo era luogo di scambi commerciali tra vallate adiacenti, terre di confine dove spesso il contrabbando aveva la meglio.

Per l'intera giornata un menù tipico montanaro tra le vie del borgo e un eccezionale mercato dei produttori locali che trasformeranno la sagra in un tuffo nel passato, quando ancora questo mercato era tappa essenziale tra parmense e lunigiana. E ancora fisarmoniche, spettacoli di sheepdog e nuovi sentieri tutti da esplorare!