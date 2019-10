Foliage in alta val parma sulle antiche vie dei contrabbandieri

ULTIMA OCCASIONE (o quasi) per salire sul crinale appenninico.

Escursione nell'Alta Val Parma, fino alla vetta del Marmagna, linea di confine fra Emilia e Toscana.



L'escursione ci porterà sul crinale della conca glaciale che cinge la Piana di Lagdei, punto di ritrovo e partenza della giornata. All'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, percorreremo le antiche vie di contrabbando del Sale; lentamente le faggete ad alto fusto lasceranno il posto a boschi cedui e alle praterie d'alta quota, offrendo bellissimi contrasti cromatici, come solo l'autunno può "regalare" agli escursionisti. Giunti alla vetta del Marmagna, ammireremo un bellissimo panorama a 360° dal golfo di La Spezia alle alpi.

Scenderemo poi ad ammirare il magnifico Lago Santo, durante la sosta per il pranzo.



Possibilità di pranzo in Rifugio, previa prenotazione direttamente alla guida all'atto dell'iscrizione.



Per informazioni e prenotazioni GuideValCedra. Email alessandro.bazzini@gmail.com Cell. 3290047306



Ritrovo: H 9:30 Rifugio Lagdei

Difficoltà: Media (E)

Dislivello totale in salita: 700 m circa

Distanza: 7 km circa

Durata 5h circa comprese le soste



Costo

15€ adulti

7€ minori dai 10 anni, solo accompagnati e se abituati a camminare in montagna.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di sabato 12/11. Numero minimo partecipanti 8 adulti.



Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, giacca antivento, maglione/pile, cuffia, guanti, 1 litro d'acqua, pranzo al sacco, zaino.