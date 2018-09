Fontanellato, sabato tramonto divino torna nel parmense

Tramonto DiVino torna finalmente a Parma. La 13° edizione del tour del gusto regionale farà tappa sabato 15 settembre a Fontanellato.



Nei banchi d'assaggio, che apriranno alle ore 19 nella splendida cornice della Rocca Sanvitale, sarà possibile assaggiare i vini regionali Eccellenti, cioè i vini top 2018 dell’Emilia Romagna selezionati dai sommelier di Ais Emilia e Ais Romagna oltre ad una selezione di vini dalla nuova edizione della guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare”.



I vini saranno presentati in abbinamento ai prodotti Dop e Igp regionali che saranno preparati e serviti dagli chef e dagli allievi dell’Istituto alberghiero “Magnaghi- Solari” di Salsomaggiore Terme.



La manifestazione sarà inoltre arricchita dallo "show-cooking" a cura degli chef Andrea Nizzi del Ristorante "12 Monaci" di Fontevivo, Mariano Chiarelli della Trattoria "I Du Matt" di Parma e Raffaella Olivieri del Ristorante "Da Rita" di Valditacca.



L'evento si chiuderà in dolcezza con una fresca degustazione di gelato a cura del "Gelato Museum Carpigiani".



Inviando via mail o tramite facebook entro martedì 11 settembre (press@agenziaprimapagina.it) una ricetta a base di Prosciutto di Parma Dop e Squacquerone di Romagna Dop si avrà diritto subito ad una riduzione sul biglietto di ingresso; inoltre si potranno vincere due ingressi per una tappa a scelta di Tramonto DiVino. Le due ricette vincitrici saranno pubblicate sull’app Via Emilia Wine&Food.



Il costo della partecipazione è di €18 con calice in vetro e porta-calice da passeggio, degustazione libera di vini, carnet di assaggi per i prodotti della gastronomia, guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2018-2019.

Anche nella tappa ducale verrà allestito un selfie corner con gadget, simpatici cartelli ed uno sfondo mozzafiato in cui si potrà praticare la “liturgia” dell’autoscatto.