FOODinGHIAIA presenta: La Puglia - Sapori, tradizioni, cultura!

FOODinGHIAIA presenta:



"La Puglia, sapori, tradizione, cultura"

Piazza Ghiaia, Parma.

Sabato 13 dalle 18 circa e domenica 14 ottobre, tutta la giornata.



Tra storia, mito, leggenda e ricette tramandate di famiglia in famiglia, FOODinGHIAIA si vuole legare in modo indissolubile al territorio italiano. Il 13 e 14 ottobre intendiamo dare il via ad un’importante appuntamento annuale. Ogni anno la kermesse parmigiana sarà un’occasione unica per incontrare le preziosità italiane e conoscere regioni diverse scoprendone segreti e bellezze. Un importante appuntamento per Piazza Ghiaia che ospiterà ogni volta una regione diversa. Qualità, cultura, conoscenza socio culturale e gastronomica; un intreccio di valori condivisi e reciproci tra il solido colonnato di Piazza Ghiaia.



La prima regione ad essere ospitata sarà la Puglia.



L’Italia ha moltissimi primati nel mondo grazie alle molteplici eccellenze vantate nei vari campi. Culla della civiltà, questa terra ha visto fiorire e svilupparsi artigianato, gastronomia, arte, architettura, teatro, moda. sempre ai massimi livelli in ogni settore. Non c’è ricchezza maggiore che conoscere questo immenso patrimonio poiché, pur essendo alla portata di molti, resta sorprendentemente poco conosciuto ai più. Il progetto FOODinGHIAIA nasce dal desiderio di dare l’opportunità a tutti i partecipanti di scoprire ogni volta una regione diversa in un viaggio attraverso lo “stivale” tra cultura e sapori. All’interno della manifestazione il pubblico entrerà in contatto con la regione ospitata e con tutte le sue molteplici ricchezze. Verranno proposti laboratori artigianali e didattici, degustazioni e percorsi enogastronomici, audiovisivi ed informazioni artistiche e ambientali, rappresentazioni di spettacoli ed intrattenimenti legati alle tradizioni locali e musicali. Inevitabile l’incontro con i ricercatissimi vini pugliesi, vini importanti che hanno portato questa regione nel mondo. Dal Primitivo di Manduria all’Aleatico, dal Nero di Troia al Negroamaro, per arrivare all’Aglianico degustati con le friselle pugliesi, le orecchiette alle cime di rapa o con le cozze alla tarantina… Formaggi, salumi, oli arricchiranno i piatti preparati al momento da chef locali, i quali sveleranno i segreti delle loro preparazioni.



A fianco delle specialità enogastronomiche troveremo l’artigianato d’eccellenza (terrecotte e ceramiche, tessitura al telaio, lavorazione della cartapesta, intreccio del vimine e del giunco, intarsio ed intaglio del legno, etc.) che impreziosirà con esposizioni e laboratori la location dell’evento. A far da cornice alla kermesse sarà il suo folklore, la musica con i suoi balli: la pizzica e la taranta “raccontate” da tradizionali ed autentici esecutori.



VUOI PARTECIPARE COME ESPOSITORE? SCRIVI A QUESTO INDIRIZZO: puglia@biebicomunicazione.com

____________________________



In Occasione dell'evento enogastronomico di Piazza Ghiaia

PizzicArte & Danza che ti passa organizzano un percorso itinerante musicale salentino abbracciando il tema del FoodinGhiaia2018: Speciale PUGLIA



Un opportunità unica per immergersi in un viaggio tra saperi e sapori musicali con un programma tutto da scoprire.



Gli artisti di PizzicArte sono salentini e rappresentano in fede la musica e la cultura del Sud.



Sabato 13

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00

In Piazza Ghiaia al punto ristoro la band #SalentoEnsamble composta da Noemi calzano (voce e tamburo) Giuseppe Presicce (violino) e Carmine Capobianco (fisarmonica)

Vi coinvolgeranno in uno spettacolo di cuore tra canti di protesta, di guarigione d'amore e pizziche!



Domenica 14

A partire dalle ore 18.00

Tremulaterra LIVE in Piazza Ghiaia

Con Biagio Mele (voce e tamburo), Valentina Cariulo (violino, danza) e Stefano Lombardo (organetto)

Ore 19.00 e ore 20.00: spettacolo itinerante e stage gratuito di #pizzicasalentina attraverso la riproposta della Ronda Salentina e di tutti i suoi racconti (è possibile prenotare lo stage al 3493027177)

Ore 21.00: concerto



Perché perdersi questa festa nel cuore di Parma?



Portate gli strumenti e #festasia