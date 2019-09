formazione: atteggiamento mentale e definizione degli obiettivi

Torna a Parma Stefano Denna, coach con esperienza trentennale della Roberto Re Leadership School, mercoledì 11 settembre dalle 19.45 alle 23.00 al CDH Hotel Villa Ducale in via Del Popolo, 81.



Una full immersion interamente dedicata alla creazione e al raggiungimento dei propri obiettivi, attraverso il giusto atteggiamento mentale, per trasformare la prossima stagione nella migliore di sempre.



Avere un approccio focalizzato sugli obiettivi oggi è più che mai necessario per migliorare ogni ambito della vita.



Si tratta di un serata di formazione open del programma Fly, percorso di crescita personale e professionale della scuola di Roberto Re che si tiene settimanalmente a Parma.



Per ulteriori informazioni e per aderire alla serata – fino ad esaurimento posti - è possibile compilare il form http://bit.ly/11settembrepress

