Fornio in festa 2018: stinco & birra

Dopo il successo della prima edizione tornano a grande richiesta gli stinchi e le birrozze.



Un ultimo momento di ritrovo all'insegna della buona cucina e dell'ottima compagnia prima di chiudere definitivamente le cucine in attesa dell'inverno.



Menù

Stico di maiale al forno

Patatine fritte

Birra a caduta

Dolce

Caffè



SERVIZIO AL TAVOLO COMPRESO



EVENTO ALL'APERTO, IN CASO DI MALTEMPO POTREBBE ESSERE ANNULLATO



EVENTO APERTO A TUTTI

Prenotazione OBBLIGATORIA per esigenze organizzative:

Marco 3391785683