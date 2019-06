fornio in festa 2019: sagra di san lorenzo

Anche quest'anno il Circolo Folkloristico Sportivo Fornio organizza la tradizionale sagra di S.Lorenzo a Fornio di Fidenza (PR), una serie di serate di divertimento tra leggenda e tradizione.



IN CASO DI MALTEMPO SARà COMUNQUE GARANTITO UN SERVIZIO DI ASPORTO PER L'ANATRA ARROSTO



La piccola frazione di Fornio immersa nella campagna e lontano dalle luci della città si presta perfettamente all'osservazione delle stelle cadenti. Perchè allora non passare una serata in buona compagnia gustando ottimi prodotti tipici e con un sottofondo musicale diverso ogni sera, per poi godersi lo splendido cielo stellato a fine serata....

VI ASPETTIAMO!!

---------------------------------------------------

@@----- GIOVEDì 8 Agosto -----@@

Serata rock con i Kiras e i ΡН6 in concerto

---------------------------------------------------

@@----- VENERDì 9 Agosto -----@@

Serata revival '70/'80 con ANTO DJEY Antonella Anto Merli

---------------------------------------------------

@@----- SABATO 10 Agosto -----@@

Ballo liscio e molto altro con Ledueemme Group

---------------------------------------------------

@@----- DOMENICA 11 Agosto -----@@

Serata latina con Carlos Carlos Latino e Danzamania

---------------------------------------------------

----------oltre 1000 POSTI A SEDERE!!!--------

In tutte le serate giochi per i bambini, bancarelle, animazione e stand gastronomici con cucina tradizionale, IN CASO DI MALTEMPO SARà COMUNQUE GARANTITO UN SERVIZIO DI ASPORTO PER L'ANATRA ARROSTO