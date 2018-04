forza civica parma incontra l'autore del libro "coop connection" antonio amorosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Oggi si è svolta la presentazione del libro "Coop Connection" di Antonio Amorosi, il primo degli appuntamenti promossi dall'associazione politico-culturale Forza Civica. L'incontro è stato moderato da Alessandro Corvi, presidente dell'associazione che dichiara: "questo libro è la prima inchiesta sulle coop in Italia. Dopo anni di silenzio e solo grazie agli scandali di Mafia capitale sono affiorate le contraddizioni di un universo economico che da solo genera 151 miliardi di fatturato dando lavoro a più di un milione di persone. Grande distribuzione, grandi opere, servizi, alimentazione, assicurazioni: il mondo coop, frutto di una storia secolare, copre tutto il territorio, dal Nord al Sud, in nome della solidarietà, a difesa dei lavoratori". Prosegue Antonio Amorosi: "questo libro prova a smontare la propaganda che ha alimentato l’universo coop e racconta la realtà di un business protetto, in cui sfruttamento, corruzione, speculazione finanziaria sono ben presenti seppure mai denunciati perché coperti dal marchio della legalità. Un vero blocco economico, politico, culturale che fa comodo a un’intera classe dirigente e che si basa sulla distrazione della magistratura in un intreccio di potere difficile da scalfire. Con questo libro ho voluto dare voce a chi è solo a denunciare questo sistema, in nome di quei valori in cui credono tanti lavoratori e che hanno ispirato la nascita delle prime cooperative".

Gallery