forza civica parma presenta il libro "coop connection" di antonio amorosi

Sabato 21 aprile nella sala civica di via Bizzozero alle ore 17.30 si terrà il primo del ciclo di appuntamenti culturali promossi da Forza Civica: la presentazione del libro di Antonio Amorosi "Coop Connection". Questo libro, prima inchiesta sulle coop in Italia, prova a smontare la propaganda che ha alimentato l’universo coop e racconta la realtà di un business protetto dal marchio della legalità, che va da un regime fiscale particolare (garantito dalla Costituzione), al pilotare le gare d’appalto, fino alla gestione degli immigrati. "Coop Connection" vuole dare voce a chi è solo a denunciare questo sistema, in nome di quei valori in cui credono tanti lavoratori e che hanno ispirato la nascita delle prime cooperative.