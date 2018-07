Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nell'ambito dell'iniziativa "Forza Civica risponde" comunichiamo che lo sportello di prima consulenza gratuita per i cittadini in difficoltà con i nostri esperti del settore, che sapranno indicare le possibili soluzioni per risolvere il problema del sovraindebitamento, sarà lunedì 6 agosto 2018 c/o Sala Congressi - Via Quartiere Romitaggio, 16 - Bianconese di Fontevivo (PR). Ricordiamo che si riceve solo su appuntamento telefonando al numero 351 8688434.